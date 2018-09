Se llevan el trono

Los Angeles— En una ceremonia en la que los conductores y los propios actores se burlaron de que hoy todo debe ser políticamente correcto y se celebró la diversidad racial, aunque ganaron series que en su mayoría tienen elenco de actores blancos, ‘Game of Thrones’ se coronó como la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática durante la entrega número 70 de los premios Emmy, que galardonan a lo mejor de la televisión en horario estelar en Estados Unidos.La serie, que llegará a su final el próximo año, se alzó de nueva cuenta con el premio que no pudo obtener el año pasado por no estar dentro de las fechas de emisión.Con un abrazo entre los productores, David Benioff y D. B. Weiss, y el creador de los libros, George R.R. Martin, fue como todo el equipo de producción celebró este premio.“El programa es tan bueno como la gente que lo hace y es una bendición para una serie tener al mejor elenco, al mejor equipo técnico y al mejor equipo de productores. Es un honor trabajar con ellos desde Islandia, España, hasta Belfast. Un honor”, dijo D. B. Weiss.Peter Dinklage se coronó como Mejor Actor de Reparto en la categoría por su interpretación de Tyrion Lanister.“Gracias por cambiar mi vida, ya no puedo caminar por las calles, pero David y D.B., ustedes son las personas más talentosas que he conocido, aparte de mi esposa Erica. Gracias por aguantarme y a George Martin por crear esto", señaló el actor.Matthew Rhys, de ‘The Americans’, y Claire Foy, de ‘The Crown’, ganaron en las categorías de Mejor Actor y Actriz en Serie Dramática, respectivamente.Al inicio del programa, la comediante Kate McKinnon, Kristen Bell, Sterling K. Brown y Ricky Martin, entre otros actores, subieron al escenario para hablar del tema de la diversidad en Hollywood.Muy ufanos, dijeron que ya habían acabado con ese problema, incluso interrogaron a Sandra Oh, la primera actriz de origen asiático en ser nominada a Mejor Actriz en Serie Dramática.En materia de comedia y por la ausencia de ‘Veep’ –debido al cáncer de seno que padeció Julya Louis-Dreyfus— fue que la serie ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, de Amazon, se impuso como Mejor Serie de Comedia. Ésta es la primera vez que una serie de una plataforma streaming gana en esta categoría.Con 15 nominaciones, la serie de FX, El asesinato de ‘Gianni Versace: American Crime Story’, se llevó el premio a Mejor Miniserie.

