La noticia del momento para todos aquellos que crecieron con Plaza Sésamo es la reciente declaración del guionista de la serie, Mark Saltzman, quien asegura que todo el tiempo escribió los personajes de Beto y Enrique pensando en ellos como pareja, por lo que según él ambos son homosexuales.Aunque Plaza Sésamo salió a aclarar el asunto y aseguró que los personajes son amigos y no tienen orientación sexual, no es la primera vez que enfrentan una polémica relacionada.Desde hace muchos años, Beto y Enrique han sido objeto de rumores sobre su orientación sexual.Aquí te van un par de momentos que han marcado la supuesta historia de amor de estos personajes:En 2011 hubo una campaña en el sitio Change.org la cual pedía que estas marionetas se casaran, todo con el fin de que esta boda homosexual hiciera saber a los niños que la homofobia no está bien.Cuando en 2013 se dio la noticia de que el Tribunal de Estados Unidos votó a favor de los matrimonios homosexuales, la revista The New Yorker aprovechó los rumores y puso a Beto y Enrique en su portada que hacía referencia a este suceso. Esto los convirtió en íconos de la comunidad LGBT por algún tiempo.Beto y Enrique no serían la única pareja LGBT de la televisión infantil. Sobre todo en los últimos años programas como Hora de Aventura o Steven Universe han incluido personajes abiertamente homosexuales.Ya han pasado casi 50 años desde que ambas figuras aparecieron en televisión y desde entonces no se tiene clara su orientación sexual, a pesar de las recientes declaraciones.

