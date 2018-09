En sus laureles no se duermen

Ciudad de México— Con más de 20 años de trayectoria, Moenia podría vivir de los éxitos del pasado. Sin embargo, no se duermen en sus laureles y se mantiene activo creativamente.Hace poco lanzaron ‘Híbridos’ e iniciaron la gira Hagamos ‘Contacto’, lo que el grupo considera un buen signo de que van por buen camino.“Valoramos el hecho de estar haciendo esto, después de tantos años, giras y sencillos. Todo eso nos da la idea de que estamos bien, que el trabajo que hemos hecho sigue dando sus frutos”, dijo Alfonso Pichardo.“Nos hace sentir agradecidos de ser Moenia y seguir haciendo la música que queremos”.Sus integrantes reconocen que a lo largo de la carrera no siempre han estado en la cima del éxito, pero aún así mantienen la satisfacción de estar juntos.“Que te emocione estar en el estudio. Siempre he dicho que necesito sentir que se me ponga la piel chinita o el ojo Remi cuando lancemos una rola, si no siento eso, como que no (me siento satisfecho). Lo mismo en los conciertos, ahorita estamos nerviosos, pero son nervios fregonsísimos de sentir.“Son cosas bien padres, que disfrutamos mucho y estoy seguro que eso es lo que nos va a mantener como Moenia un tiempo más”, agregó Alex ‘Midi’.A la distancia, y con la madurez de los años, el valor que le dan al grupo es lo que los hace sobrellevar los sinsabores.“En algún momento sí nos planteábamos metas que iban más conforme a lo que nos presionaba a cumplir la disquera o el mánager. Teníamos una presión durísima de que un disco no se quedara en un solo sencillo, ahora ya no nos importa, de hecho lanzamos puros singles, ya no hay discos”, dijo Pichardo.“Eso hace que estemos mejor y más cómodos. Hay una constancia que no hemos dejado de buscar”.Vale la penaEn su gira, el público hará un recorrido por los éxitos de antaño, pero también esos temas más recientes que mantienen al grupo como uno de los predilectos del synth pop.“Es un concepto distinto, que va desde las fotos del cartel del show, los colores que usamos y la simbología de nuestro logo, eso es lo que estamos presentando, algo distinto y que sobre todo sea de calidad para que salga la gente y diga: Valió la pena”, añadió Midi.