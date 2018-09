'The Walking Dead' lanza esperanzador 'teaser'

Ciudad de México- A tres semanas de su estreno, AMC continúa lanzando clips de la novena temporada de The Walking Dead. Tras el último adelanto, advirtiendo del regreso de Negan (Jeffrey Dean Morgan), el último teaser es un poco más optimista y muestra la nueva comunidad que los supervivientes han construido."Estamos construyendo, estamos creciendo, estamos recuperando parte de lo que solíamos ser", comienza el avance, titulado The futur begins now (El futuro empieza ahora).En el teaser Maggie (Lauren Cohan) aparece con su bebé y Rick (Andrew LIncoln) y Michonne (Danai Gurira) por fin podrán disfrutar de su relación, al igual que Carol (Melissa McBride) y Ezekiel (Khary Payton)."Estamos construyendo un nuevo comienzo", asegura Rick al final del clip, mientras coge de la mano a Michonne.Un adelanto muy diferente al anterior, que mostraba a Negan amenazando hacerse con los mandos de la comunidad."No estás salvando el mundo, lo estás preparando para mí", le dice el líder a los Salvadores a Rick.A pesar de la aparente calma, Rick tendrá muchos frentes abiertos en los nuevos episodios que pondrán en peligro su liderazgo.Además de Negan, el sheriff tendrá problemas con Maggie y Daryl (Norman Reedus), que no están de acuerdo con su decisión de mantener al villano con vida.Tras confirmarse la salida de Andrew Lincoln, que estará solo en seis episodios de la novena entrega, queda en el aire cómo será el final de Rick, algo que por el momento no han revelado los adelantos.La novena temporada se estrenará el próximo 7 de octubre con un episodio de hora y media, duración superior a la habitual.

