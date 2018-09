Maluma sin camisa y en traje deportivo para iniciar la semana

Ciudad de México–– No hay nada mejor que comenzar la semana con una dosis de Maluma. Su estilo y su gran sentido de la moda le han valido la admiración de miles de fanáticas que están obsesionadas con sus fotos en traje de baño, sin camisa o con su atuendo deportivo, escribe El Universal.Recientemente hemos visto que el cantante de "Felices los cuatro" se ha dedicado a moldear su cuerpo con ejercicio y una dieta rigurosa.Sin embargo, hace unos días, el colombiano nos sorprendió con una fotografía muy singular, la cual posee hasta el momento más de un millón y medio de likes. En esta foto, en cuya descripción anotó: "Buenos días Valencia", el cantante presume su tonificado cuerpo.Asimismo, el cantante compartió un día antes una foto donde se le ve recargado en una alberca, su look sin camisa simplemente nos volvió locas.Otra foto que nos inspiró en demasía fue la compartida los primeros días de septiembre. En esa fotografía Maluma bromea con 'alguien' y le pide que pare de tomarle fotos mientras comen. ¿Acaso no es un sueño?Sin duda, el estilo de Maluma nos encanta pero cuando nos da pequeños vistazos de este tipo, simplemente nos enamora y nos hace pensar que el verano nunca acabará. Tal como lo hizo cuando nos mostró sus habilidades en Yoga.

A post shared by MALUMA (@maluma) on Sep 6, 2018 at 4:32am PDT

A post shared by MALUMA (@maluma) on Sep 12, 2018 at 8:11am PDT

A post shared by MALUMA (@maluma) on Sep 13, 2018 at 3:43am PDT

comentarios

