Disfruta Kristen polarizar

Toronto, Canadá— A Kristen Stewart le gusta la controversia, aquello que desafía lo convencional. Por eso, era inevitable que aceptara protagonizar el filme ‘Jeremiah Terminator Leroy’, del director Justin Kelly y que cerró este sábado con una exhibición de gala el Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF).La trama parece de ficción, pero sucedió en la vida real: JT Leroy fue un joven escritor que cautivó al mundo literario en los 90 no sólo por su talento sino por su historia personal (adolescente de sexualidad ambivalente, abandonado por su familia, con serios problemas de drogadicción y víctima de abusos sexuales).Sólo que JT no existía: fue creado por Laura Albert y encarnado por su cuñada, Savannah Knoop. Y es esta última quien relató todo ese gran engaño en el libro ‘Chica, Chico, Chica. Cómo me Convertí en JT Leroy’, que da origen a la película que hoy estelariza Stewart.“Hay genialidad, locura, extrañeza y mucho de creatividad en esta historia que, sinceramente no conocía, pero que me atrapó desde que me dijeron que podría hacerse película.“Pasaron cuatro o cinco años antes de que se concretara el rodaje y fantaseaba con hacerlo. Adoro lo seductor, lo controversial, lo desenfrenado, lo irregular, lo torcido”, apuntó la actriz en entrevista.Mundialmente famosa por la saga ‘Crepúsculo’, la californiana de 28 años se tomó fotos con los fans y con sus compañeros de filme, Laura Dern y Jim Sturgess, así como el director Justin Kelly.“Pienso que es algo muy distinto a lo que había hecho anteriormente. Hay una ambigüedad que me gusta y una narrativa que me sorprendió. Creo que cuando lo vean en la pantalla polarizará opiniones”, dijo.