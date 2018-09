Se llevan el trono

Los Ángeles— La séptima temporada de "Game of Thrones" se llevó el Emmy a Mejor Serie de Drama.La franquicia se llevó una estatuilla más, pues ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto por la actuación de Peter Dinklage, quien interpreta al personaje de Tyrion Lannister.Ésta es la tercera ocasión en que "Game of Thrones" gana el Emmy a Mejor Serie de Drama.A continuación una lista parcial de los ganadores de los premios Emmy, que se entregaron hoy en Los Ángeles.1. Serie de drama: "Game of Thrones".2. Serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel".3. Actor, serie de drama: Matthew Rhys, "The Americans".4. Actor de reparto, serie de drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones".5. Actriz, serie de drama: Claire Foy, "The Crown".6. Actriz de reparto, serie de drama: Thandie Newton, "Westworld".7. Actor, serie de comedia: Bill Hader, "Barry".8. Actor de reparto, serie de comedia: Henry Winkler, "Barry".9. Actriz, serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Ms. Maisel".10. Actriz de reparto, serie de comedia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel".11. Serie limitada: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".12. Actor, serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".13. Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Jeff Daniels, "Godless".14. Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Regina King, "Seven Seconds".15. Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Merritt Wever, "Godless".16. Programa de variedades y comedia: "Saturday Night Live".17. Reality de competencia: "RuPaul's Drag Race".