Provocadora por herencia

Lourdes León, la hija de Madonna con el cubanoamericano Carlos León, ha demostrado que, al igual que su madre, no teme encabezar los titulares en los medios de comunicación por ser quien es.Prueba de ello es la polémica aparición que realizó durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde modeló un diseño de la firma Gypsy Sport con las piernas y las axilas sin depilar.“¡Depílate por favor!”, “Creo que es igual de rara que su mamá”, “Horrible” y “Asquerosa”, fueron algunos de los comentarios que se llevó la joven de 21 años tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en la pasarela.Pese a las ofensas y críticas, la actriz, modelo, escritora y diseñadora de moda, a quien llaman Lola desde pequeña, no ha proporcionado alguna declaración, lo que no es de sorprender, ya que no es la primera vez que deja verse ‘al natural’ e ignora los comentarios.En varias de sus fotografías en redes sociales ella ha posado mostrando su vello corporal sin tabu alguno, ya que desde su adolescencia vio en su madre un ejemplo de empoderamiento femenino.Hace cuatro años –en 2014—, cuando Lourdes tenía 17 años, Madonna publicó en su cuenta de Instagram una imagen mostrando su vello en la axila y la acompaño con la siguiente leyenda: “Vello largo… ¡No me importa!”.Así que, como dice un refrán mexicano… “de tal palo, tal astilla”, o bien, como la misma Madonna lo ha dicho en distintas entrevistas, Lola es una miniversión de ella y de su irreverente y polémica personalidad.‘Girl Gone Wild’Aunque un poco reservada en comparación a su madre, la primogénita de Madonna ha aparecido en las noticias desde mucho antes de nacer, incluso a sus pocos años y prácticamente durante toda su vida.Lola ha publicado libros, tiene una carrera como modelo, una línea de ropa y de productos de belleza, sabe hablar inglés, francés y español y ha trabajado con su mama sobre el escenario y fuera de el.Ella nació en Los Angeles, California, en 1996, un año después de que sus padres, Madonna y el cubano Carlos León se conocieron y entablaron una corta relación.Al año siguiente del nacimiento de Lourdes, Madonna y Carlos se separaron, pero siempre mantuvieron una buena relación.A los seis años Lola ayudó a su mamá a escribir la serie de libros para niñas ‘The English Roses’; a los 13 comenzó a diseñar atuendos para vestir a las bailarinas de la gira ‘Sticky & Sweet Tour’ de Madonna; a los 14, junto a su madre, lanzó una línea de belleza y de ropa llamada ‘Material Girl’; a los 16 cantó en los coros de los conciertos de Madonna; y a los 20 años comenzó a modelar para Stella MacCartney.Lourdes LeónOcupación: Actriz, modelo,escritora y diseñadora de modaEdad: 21 añosEstatura: 1.70 metrosLugar y fecha de nacimiento: Los Angeles, California, un 14 de octubre de 1996Idiomas: Inglés, francés y español

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.