Video: Arturo Peniche se incomodaba al besar a Thalía por su aliento a ajo

En 1992, Thalía y Arturo Peniche protagonizaron la exitosa novela María Mercedes, la primera de la denominada “trilogía de las Marías”, que fue sucedida en 1994 por Marimar y en 1995, por María, la del barrio. Como en la mayoría de las telenovelas de la artista, Thalía interpretaba a una mujer de clase social baja que en este caso buscaba mantener a su familia. Peniche, su galán en la tira mexicana, recientemente sacó a la luz algunos detalles sobre el rodaje.El video publicado por Telemundo en octubre de 2017, da prueba de las andanzas de Peniche con la famosa actriz y cantante mexicana. El hecho se ha vuelto viral en las últimas horas por las declaraciones de la actriz.Luego de escuchar que la actriz había declarado que él había sido su actor favorito para besar, Peniche admitió “sentirse incómodo” porque a él le sucedió lo contrario. En diálogo con el programa Suelta la sopa, el actor contó que Thalía tenía pésimo aliento y que le molestaba mucho tener que besarla después de que ella comiera platos picantes como previa a la filmación. “A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, recordó, entre risas.Como consecuencia, Peniche decidió “vengarse” de su compañera y, con la ayuda de un utilero, le hizo una inocente broma. “[Un día] llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”, compartió.

