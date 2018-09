Aprende de 'sus mujeres'

Toronto, Canadá – Julia Roberts, Brie Larson, Natalie Portman, Naomi Watts y Kate Bosworth son las mujeres de Jacob Tremblay... o al menos las que lo han enseñado a desenvolverse frente y fuera de cámaras.Así lo asegura el actor de apenas 11 años, quien con su trabajo en ‘La Habitación’ consiguió una postulación al SAG Award en 2015.“De todas ellas he aprendido, son muy generosas. Sinceramente, yo era un chico muy tímido y me hacían preguntas que no sabía cómo contestar.“Ahora, poco a poco, me he sentido más seguro y sé tener una conversación. (Julia) me dijo que fuera yo, que me soltara en la plática y que en ningún momento quisiera complacer a nadie, sólo ser educado, generoso y, sobre todo, sincero”, comentó Tremblay en entrevista.Nacido en Vancouver, hijo de un policía y una ama de casa, es considerado una promesa histriónica de su generación por los directores de casting de Hollywood, quienes se lo pelean para diversos proyectos.A Toronto vino a presentar ‘The Predator’, que coestelariza con Trevante Rhodes y Boyd Holbrook, y ‘The Death and Life of John P. Donovan’, en la que personifica al hijo de Portman.“Normalmente, los actores con los que trabajo me dan muchos consejos y me hacen sentir acompañado. Soy un niño muy afortunado haciendo el trabajo más interesante del mundo: simulando no ser yo”.Con Roberts participó en ‘Extraordinario’, con Bosworth en ‘Before I Wake’ y con Watts en ‘The Book of Henry y Shut In’. Actualmente está rodando ‘Good Boys’ con Molly Gordon y Milie Davis.“Quiero hacer papeles que me hagan crecer como actor, porque creo que esta será mi profesión toda la vida. Yo nací para esto”, apuntó Tremblay.