Promesa mexicana

Ciudad de México— Su estilo para caminar en pasarela y su enigmática belleza ya conquistaron a grandes diseñadores de la moda como Dolce & Gabbana y Armando Takeda.Se trata de la regia Cristina Torres, una joven promesa del mundo del modelaje que, a sus 18 años de edad, tiene los ojos de grandes firmas puestos en ella.“Llevo un año y medio modelando. El primer semestre de este tiempo seguía estudiando la preparatoria, así que modelar lo hacía como segunda prioridad, pero desde hace un año llevo dedicándome por completo al modelaje”, expresa Cristina.“De lo que más me ha gustado hasta ahora es un desfile que hice para Dolce & Gabanna, uno que hicieron en la Ciudad de México, fue una experiencia inolvidable”, agrega.Tener a los diseñadores frente a ella vistiéndola es una vivencia que espera repetir, porque sabe que no cualquier modelo puede conquistar a estos gigantes de la moda.“Antes de mí pasó una chava que no sé si ni la voltearon a ver bien o qué pasó, pero no la eligieron”, recordó la chica sobre el desfile que se realizó en abril.“Luego me vieron caminar a mí, se veían entre ellos como decidiéndose si me querían en el desfile o no; al final sí me quisieron. Ese desfile se me hizo algo inolvidable".Domenico Dolce y Stefano Gabbana se fijaron en cada aspecto físico de la regia, así como en su actitud para modelar.“Fue Stefano el que al verme hizo la cara de que yo sí. Es algo que marcará mi currículum para siempre. Ellos me estaban poniendo el vestido y decidieron qué joyas me ponía y me pidieron caminar”.Otra noticia que la tiene fascinada es que, sin esperarlo, recién se dio cuenta de que la edición italiana de la revista Vogue usó una fotografía suya en un artículo sobre el diseñador mexicano-japonés Armando Takeda.“Jamás pensé que iban a tomar las fotografías de un desfile que hice para Armando Takeda. Me enteré que salieron mis fotos y me quedé en shock, no podía creer que había pasado eso”, dijo la joven que empezó sus primeros pasos en la agencia de modelos de Rafael Zúñiga, a los 13 años.“He ido intentándole, con fallas y errores, pero pues así es como se consiguen los sueños como el de ahora, estar en esa edición tan importante”.A Cristina le interesa promover la buena alimentación entre las chicas, pues sabe que muchas, con tal de lucir delgadas, caen en malos hábitos al comer.“Quiero aclarar y que sepan que las modelos sí comemos, no se trata de morirte de hambre. Obvio que sí hay gente que lo hace, pero el punto aquí es estar bien con tu cuerpo, con tu mente y que te aceptes, que te ames”, expresa.“Yo no me guío por el peso, hace tres meses que no me peso”.-Mide 1.80 metros-Sus medidas son 82-61-87-Estudia en línea la licenciatura en Administración de Empresas-Es de San Pedro, pero actualmente radica en la Ciudad de México