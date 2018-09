Sigue su instinto

Ciudad de México— El que no arriesga no gana, así piensa Daniel Barona, quien dejó no sólo un excelente trabajo como conductor de noticias en Mérida, sino también sus estudios de negocios internacionales, además de ir en contra de la voluntad de sus padres, todo por seguir un sueño: la actuación. Ahora es parte fundamental de ‘La Taxista’, nueva teleserie que Imagen Televisión estrena hoy (6:00 p.m.).“Jamás imaginé dedicarme a la actuación; de hecho, empecé la carrera de negocios internacionales y, por azares del destino comencé a cantar en un bar de Mérida, ahí co­nocí a una chica que trabajaba en el noticiero de allá y eso me llevó a las noticias.Tuve mucha escuela en vivo, aprendí a leer el prompter, que no es sencillo, cosa que me ha servido para mucha publicidad que he hecho.De repente pensé que quería actuar, así que investigué y me vine a México, hice casting para el CEA de Televisa y todo lo demás es historia, recuerdo que mis padres pusieron el grito en el cielo porque materialmente dejé todo por un sueño, pero, lo vale”, dijo al periódico Excélsior.Sin embargo, ese camino lo comenzó 10 años an­tes, cuando por primera vez dejo su natal Campeche para pisar la capital con la idea de entrar a un reality show, que fue el detonante para que su instinto le dijera que lo suyo era el arte.“Hice casting para ‘La Academia’, hice todo el núme­rito de dormir afuera de Six Flags, pasé todos los filtros y me quedé en los 21 seleccio­nados. La verdad es que estaba muy verde, ahí quedó, pero cuando volví a mi tierra me ofrecieron un programa de televisión, en la conducción, era una emisión juvenil y ahí aprendí el manejo de la cámara, creo que ahí comenzó todo”, recordó.Hace apenas dos años y medio terminó la carrera de actuación y el primer trabajo que tuvo fue justo con Ima­gen Televisión, por lo que volver a esta televisora es un hecho emotivo para el actor.“Es mi segundo proyecto con esta empresa, el primero fue ‘Vuelve Temprano’. Ahí fui Ignacio Urrutia, el personaje que se muere al principio y que detona toda la historia. Guardo buenos recuerdos de ese proyecto porque fue el primero que hice, un auténtico golpe de suerte y creo que eso fue determinante para que ahora esté en este proyecto”, dijo.En ‘La Taxista’, Barona es parte vital en el trián­gulo amoroso juvenil de la historia.