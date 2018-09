Monterrey–Que suene la banda porque ya llegó Myriam Montemayor para amenizar estas fiestas patrias.La cantante anda de estreno, pues ayer, a tiempo para el Grito de Independencia, lanzó al mercado el tema ‘Quisiera’ a ritmo de banda.Esta canción sirve además como punta de lanza para lo que será un álbum de este género, que la regia planea sacar a la luz el próximo año.“Quiero que mi canción suene en todo Monterrey”, comentó Myriam, “siempre he buscado con cada una de mis canciones que vayan dirigidas al empoderamiento femenino, ahora con banda que es otra propuesta”.“No quiere decir que esté cambiando de género ni voy a dejar de hacer baladas, pero tampoco me gusta limitarme como intérprete. La gente de alguna forma me conoció también cantando diferentes géneros”.‘Quisiera’ está disponible en todas las plataformas digitales porque la artista desea que hoy suene en todos los hogares, en los autos y en las celebraciones por el Día de la Independencia.El tema fue producido por Fausto Juárez, quien también se encargará del disco de banda.“Me gustó mucho porque es un poco la otra cara de la moneda”, indicó la intérprete, “porque a mí lo que me gusta es cantar temas intensos, con mucho temperamento, de desamor, pero también hay que cantarle al amor”.“‘Quisiera’ es una declaración de amor... el lado dulce, amoroso y me gustó que fuera con banda porque le da fuerza y carácter al tema”.Adentrarse de manera formal en este género, señaló, le permite diversificarse en sus conciertos en vivo.El público podrá disfrutarla cantar baladas, con mariachi y ahora también a ritmo de banda.“La verdad no me gusta limitarme, como dice una de mis canciones: ‘me gusta ir al límite’, me gusta proponer, renovar, reinventarme y hasta cierto punto arriesgarme”.Y hablando de arriesgarse, sacará ¡dos discos en el 2019!Por un lado, prepara su primer disco con temas inéditos con banda y por otro también cocina un material de balada pop con sencillos como ‘Irracional’ y ‘Basta’, que ya promovió meses atrás.“Ahorita ya no se están sacando los discos en físico y yo me estoy arriesgando a sacar no sólo uno, sino dos, con temas inéditos ante tanto reguetón que hay ahorita”, dijo sonriendo.“Ante tanto ‘perreo’, yo me pongo más perra y me atrevo a cantarle al romanticismo y apostarle porque es algo que nunca va a pasar de moda”.