Mexicana orgullosa

Toronto— Marina de Tavira ha conquistado el mundo en un par de semanas gracias a su actuación en ‘Roma’, la nueva película de Alfonso Cuarón, y todo ello ha sido posible gracias a su formación teatral... y orgullo mexicano.Sobrina del dramaturgo Luis de Tavira y la actriz Rosa María Bianchi, y prima del también actor José María de Tavira, Marina nació en la Ciudad de México en 1974.“De México me he sentido orgullosa siempre, de su empuje, de los talentos que tiene, de su colorido, de la diversidad de historias que nos cuenta día a día. Soy mexicana, muy orgullosa, y lo llevo en el corazón”, dice en entrevista durante su estancia en Canadá, donde presentó la cinta en el marco del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF).Ese toque mexicano que impregna ‘Roma’ enamoró a audiencias de Venecia y Toronto, así como a la prensa internacional.“Me conmueve que la gente la reciba así, veo que la gente se conmueve con una película que es absolutamente mexicana, que sucede en México y que viene de un lugar muy personal, muy íntimo para Alfonso, y logra que se vuelva muy personal e intimista para todos. Y veo que ahí reside una de sus grandes maravillas”.En el filme es Sofía, mujer de clase media que vive el trajín diario con un esposo desentendido y en compañía de las mujeres que le ayudan con el quehacer y crianza de los hijos. Para ella, la temática es muy significativa.Su actuación ha levantado la voz de especialistas de medios como Variety, Awards Watch y Toronto Sun, que la dan como candidata a los premios de la temporada, pero ella dice que todo se debe a la suma de esfuerzos.“Todos estamos juntos, caminando hacia adelante, y esperamos siempre lo mejor para la película; entre más personas la vean, más gusto nos da”.Y celebra que colegas y amigos hayan aparecido en largometrajes que dieron mucho de qué hablar en Toronto.“Me parece increíble. Se acaba de presentar ‘Las Niñas Bien’ (de Alejandra Márquez), ‘Museo’ (de Alonso Ruizpalacios), está Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, son gente que admiro muchísimo, con la que me he formado estos años en México, en teatro y en cine. Creo que es un momento que debemos celebrar, me siento muy orgullosa”.

