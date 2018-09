En la trayectoria de Los Tigres del Norte hay incontables logros, pero ninguno como el que están a punto de alcanzar este sábado cuando se presenten en el Hollywood Bowl, publicó La Opinión.“Nunca me imaginé que algún día podríamos estar en un lugar tan importante como ese, y tampoco que pudiéramos hacer algo con grandes músicos de Los Angeles”, dijo Jorge Hernández, el mero jefe de esta banda originaria de Rosa Morada, en el estado mexicano de Sinaloa, y afincada desde hace más de 40 años en San José, California.La alegría de Hernández no es para menos. Será la primera vez que se presente un programa de música norteña en el magnánimo recinto ubicado en el corazón de Hollywood. El evento, que celebrará las fiestas patrias mexicanas, incluye la actuación de la Youth Orchestra of Los Angeles, que interpretará varias de las canciones más populares de Los Tigres.“Es un escalón más para nuestra carrera”, reconoció Hernández, también acordeonista y primera voz de la banda.Y aunque este tipo de conciertos no es algo nuevo para Los Tigres, puesto que han tocado con orquestas sinfónicas en teatros de Veracruz, Monterrey, Puebla y Chiapas, en México, y hasta en un recinto de Chile, es la primera vez que su música sonará en un escenario de Estados Unidos tan grande e importante; el Bowl tiene una capacidad de 18 mil personas.Además de ellos, el programa incluye a otras importantes y legendarias bandas de norteño, como Los Cachorros de Juan Villarreal y Los Cadetes de Linares.Esta sería también la primera vez en muchos años que Los Tigres celebran el Día de la Independencia de México en su país de adopción. A pesar de que ya tenían un show pactado en una ciudad mexicana, fue muy difícil resistirse a la invitación del Bowl.“Es algo muy importante que la vida nos regale algo tan bonito”, dijo el cantante. “[Para que nos invitaran] se tomó en cuenta la música y la trayectoria”.Esta trayectoria inició hace 50 años, cuando el grupo, que está formado por los hermanos Jorge, Hernán, Eduardo y Luis, y su primo Óscar Lara, grabó su primer disco, “Por el amor a mis hijos”. A la fecha, tiene un archivo de más de medio centenar de álbumes y decenas de temas que han sido éxitos, entre ellos los entrañables “Contrabando y traición”, “Jefe de jefes” y “La camioneta gris”.Con este logro cumplido, ahora Los Tigres sueñan con poder llevar su música a otros continentes, como Europa y África.“Por ahora no hemos podido, pero sabemos que allá hay lugares donde viven muchos latinoamericanos que saben de nuestra música”, dijo el intérprete. “Sabemos que está de moda lo mexicano y hay que aprovechar”.

