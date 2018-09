Ciudad de méxico— Sandra Echeverría lamenta que, pese a que ya está todo listo, aún no hay luz verde para comenzar con las grabaciones de la bioserie de María Félix, que será producida por Carmen Armendáriz para Televisa.Hace unas semanas, la actriz hizo pruebas de vestuario, maquillaje y caracterización; comentó que quedó sorprendida con el gran parecido que tiene con La Doña.“Fue increíble, de hecho fue mi mamá a verme y estuvo Francisco Franco, el director, y estuvo ella (Armendáriz). Cuando me vieron con la ropa y todo se pusieron a llorar, los tres, me dieron el cigarro que la caracterizaba, levanté la ceja como lo hacía ella y traté de hablar un poco como La Doña. Claro, sin tener todavía la preparación suficiente.“La verdad es que me frustra mucho que no den luz verde para ese proyecto. Considero que es un proyecto increíble con una historia fascinante de una mujer que hizo historia, no solamente en México sino en todo el mundo”, afirmó Echeverría en entrevista.Para la joven de 33 años, asumir este tipo de proyectos significa un gran crecimiento ya que desea proyectar ante el público una imagen de mujer empoderada.“A mí me gustan los personajes feministas, no me gustan las mujeres débiles sino las que hacen la diferencia, que tengan una voz y creo que nadie tiene más voz que La Doña”, expresó.Otro gran reto fue dar vida a Graciela Olmos, considerada como la primera mujer traficante de México, en la serie ‘La Bandida’, producida por Sony Pictures Television y TV Azteca.Este proyecto, aún sin fecha de estreno, plasmará las vivencias de Olmos, cuyo nombre real fue Marina Aedo, así como su incursión al mundo del tráfico de alcohol y el manejo de su propia casa de citas.“Este es el primer proyecto en donde me toca usar mi parte musical y me encantó, de hecho canto el tema principal.“(Olmos) es una mujer que estuvo en la Revolución, que tuvo que hacer cosas ilegales, pero, al mismo tiempo era una gran persona ya que hizo mucho movimiento social, político, cívico en esa época. Marcó una gran diferencia. Es una historia fascinante”, sostuvo.Echeverría promociona la cinta ‘El Día de la Unión’, producida por Kuno Becker, donde da vida a una periodista que retrata lo vivido en el terremoto del 19 de septiembre de 1985.“Ver esta película después de lo qué pasó (19 de septiembre, del año pasado) y de ver cómo funcionamos los mexicanos de ayudar al prójimo, al vecino, de meternos en los escombros, ver tanta gente que llegó a ayudar, creo que eso le da otro significado a la cinta.“Tratamos de poner en una forma positiva toda esta parte maravillosa que tenemos como mexicanos y que conmueve de principio a fin”, dijo.