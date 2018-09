Apoyará Willie Nelson a O'Rourke en concierto

A las afueras de Austin, hace dos meses el representante demócrata texano Beto O’Rourke acompañó con la guitarra en el escenario a Willie Nelson y su grupo durante los dos temas con los cuales cerró el tradicional concierto del 4 de julio del astro de la música country, informó Chicago Tribune.Para Nelson, la tocada con O’Rourke fue la más reciente en una carrera repleta con activismo y posturas políticas de tendencia liberal que han ido básicamente en contra de la norma en la cultura de la música country.Pero para algunos de los fans de Nelson, su colaboración con O’Rourke fue la gota que derramó el vaso. Luego de que el miércoles Nelson anunciara que el 29 de septiembre encabezará en Austin un mítin a favor de O’Rourke, en el primer concierto público que realice en apoyo a algún candidato político, sus seguidores han recurrido a las redes sociales para boicotear y repudiar públicamente a la leyenda country.En la página de Facebook de Nelson, donde subió un artículo con el anuncio, en algunos de los comentarios se acusa al artista de ponerse del lado de lo que consideran las posturas “socialistas” de O’Rourke.“Adiós Willie”, escribió en Facebook David R. Williams. “¡Yo no apoyo a los comunistas socialistas! Tú tampoco te vas a anunciar en mi página de Face”. Añadió: “Como decimos en Texas, ya chocheas”.“Guau, qué decepción”, dijo Melanie Philip. “Escogiste una agenda socialista y a alguien antiestadounidense como BETO, qué vergüenza”.Un hombre se molestó tanto con Nelson que ofreció su boleto para uno de los próximos conciertos de la leyenda musical.“Ya no quiero ver a ese guitarrista hippie que respalda a ese… socialista que contiende por el Senado”, tuiteó el miércoles Dakota Bell.Otros apoyan mucho más a Nelson, cuestionando a quienes se muestran escépticos sobre la leyenda country.“No estoy seguro qué les salió mal en la vida como para que insulten a Willie Nelson”, tuiteó el jueves Wheeler Walker Jr., un cantautor country. “Pueden debatir todo lo que quieran de política pero no pueden debatir de Willie”.En el comunicado donde anunció el concierto, Nelson habló sobre la razón de que respalde a O’Rourke.“Mi esposa Annie y yo nos hemos reunido y hablado con Beto y compartimos su inquietud por la dirección que están tomando las cosas”, dijo Nelson en el comunicado. “Beto personifica lo que Texas tiene de especial, una energía y una integridad que es totalmente genuina”.La indignación se da en un momento cuando O’Rourke y Cruz se encuentran inmersos en la contienda por el Senado, descrita por el legislador titular como “un reñido combate” que los últimos meses ha llamado la atención nacional.El activismo político de Nelson dada de hace decenios, habiendo apoyado el medio ambiente, el matrimonio entre personas del mismo sexo y, lo más famoso, la legalización de la mariguana.

