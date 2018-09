Luis Miguel conquista Las Vegas pese a fallas de sonido

Las Vegas–– El cantante mexicano Luis Miguel logró superar las fallas constantes en el sonido y conquistó a Las Vegas durante el primero de dos conciertos que ofrece en esta ciudad estadunidense, como parte de su gira internacional México por siempre.Aunque el público temía que el ídolo latino cancelara su show debido a que en varias ocasiones falló su micrófono y se produjeron fuertes ruidos a causa de problemas en la consola de audio, El Sol supo sortear el mal momento y cumplió.Pese al enfado que le causaron los errores de su equipo técnico, el intérprete entregó casi dos horas y media de canciones a más de cuatro mil personas que abarrotaron la sala del Colosseum del hotel Caesar's Palace."Ha de ser un chiste, un poco de paciencia. Tengo que ofrecer unas disculpas de parte de ellos, quienes son todos los que están allá atrás", comentó segundos después cuando al cantar 'Oro de ley' un ruido ensordecedor lo interrumpió.Agradeció la asistencia de sus fans y prometió interpretar más temas con la esperanza de que "el equipo de sonido se ponga bien y lleguemos a donde tenemos que llegar. Son ellos, no somos nosotros. Creo que van a necesitar un poco de tiempo, les damos 10 minutos".El reloj rebasaba las 22:00 horas y minutos después Luis Miguel volvió al escenario para continuar con Hasta que me olvides y, por fortuna, no se presentaron más conflictos que entorpecieran la calidad de su espectáculo que inició con 45 minutos de retraso.Con traje y corbata de color negro, luego de interpretar los temas Si te vas, Tú sólo tú y Amor, amor, amor, hizo una nueva pausa de tres minutos. Previamente, ya había hecho señales al staff de producción, pues algo con el sonido le disgustaba.A lo largo del show, las pausas fueron constantes y la molestia del cantante era evidente, aunque sus seguidores comenzaron a corear Culpable o no a un volumen más alto para que, al menos, la vibra positiva ayudara a que no ocurrieran más fallas.No me puedes dejar así, Palabra de honor, La incondicional y Te necesito continuaron en el repertorio hasta que solo con el sonido del piano deleitó a los asistentes con los temas La barca y La mentira.Así llegó el turno del mariachi con El son de la negra y Luis Miguel compartió Llamarada, La Bikina, Cielito lindo y Viva México para luego volver al segmento pop con Suave.Vistiendo ahora una entallada playera negra con la que mostraba la musculatura de sus brazos, Luismi cantó las viejitas de su catálogo musical: Decídete, Muchachos de hoy, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul e Isabel."Cuando calienta el sol" fue la última pieza con la que cerró su espectáculo mientras caía confeti desde lo alto del escenario, así como pelotas gigantes de color negro.Este viernes 14 de septiembre, Luis Miguel se presentará de nuevo en el Colosseum del Caesar's Palace.

