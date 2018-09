'Roma' de Cuarón representará a México en los Oscar

Ciudad de México–– "Roma", la nueva película de Alfonso Cuarón basada en los recuerdos de su infancia en el barrio donde creció, es la apuesta de México este año para el Oscar.La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció el viernes que buscará una nominación a ambos premios con este largometraje filmado en blanco y negro sobre una empleada doméstica que trabaja devotamente para una familia en la Ciudad de Mexico a principios de los 70, en una época tumultuosa en que manifestaciones de estudiantes chocaron violentamente con la policía.La cinta se alzó la semana pasada con el León de Oro, el máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.Cuarón, ganador de dos Premios de la Academia por la dirección y edición de su épica espacial "Gravity", también ha sido postulado al Oscar por "Children of Men" y por "Y tu mamá también", que fue nominada a mejor guion original (de Cuarón con su hermano Carlos) mas no a mejor película en lengua extranjera.México ha competido en esta categoría en ocho ocasiones, la más reciente en 2011 con "Biutiful" de Alejandro González Iñárritu, pero hasta ahora no ha ganado la codiciada estatuilla.Las nominaciones a los Premios de la Academia serán anunciadas el 22 de enero del 2019. La ceremonia de los Oscar será el 24 de febrero en Los Ángeles.

