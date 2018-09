Por su culpa multan a canal

Ciudad de México— Turquía sancionó a un canal de televisión por exhibir un video musical de Pink que muestra pasos de baile eróticos de naturaleza homosexual, reportó Reuters.El canal AS TV fue multado por el Consejo Supremo Turco de Radio y Televisión (RTUK) por el video ‘Secrets’, porque fue mostrado durante horarios en que niños y jóvenes podían verlo y ser influídos negativamente.El clip contiene algunos bailes de parejas del mismo sexo sobre una pared pintada con grafiti.Por el castigo AS TV, un canal de televisión local que se emite en la ciudad industrial de Bursa, en el oeste del país, deberá pagar cerca de 3 mil dólares.A partir de marzo RTUK, que multa a las emisoras por temas como escenas de besos y lenguaje adulto en programas de televisión, comenzó a supervisar y manejar también el contenido online del país.En enero, castigo a un canal de televisión con 155 mil por imágenes de niñas de entre 7 y 11 años bailando en shorts en una competencia de talentos, luego de que televidentes se quejaron de abuso infantil.En el pasado, el organismo también ha multado a las televisoras por mostrar un video musical con escenas íntimas entre la cantante y un protagonista varón.La ganadora del Grammy Pink ha alcanzado éxitos como ‘What About Us’ y ‘Raise Your Glass’ en su carrera de más de 20 años.

