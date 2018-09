La fama no es el viaje: Usher

Las Vegas—El cantante Usher está viviendo un momento en el que pretende replantear su carrera, pues quiere sorprender a sus fans con el que será su noveno álbum.“Recuerdo que en mis inicios peleé por defender mi estilo y por hacerme de un lugar basado en lo que soy: un entretenedor. Me gusta bailar, me gusta cantar, pero, sobre todo, interpretar. Y quiero armar un disco que sea sorpresivo, diferente, retomando aquellas viejas convicciones que tenía.“Quien se obsesiona con la popularidad, pierde, porque hay gente que te admira un día y luego te cambia por alguien más. Un artista debe preocuparse por su desarrollo profesional sin pensar en la fama. La fama es parte de un viaje, no es el viaje”, dijo Usher.“Hubo una época en que fui telonero de los conciertos de Janet Jackson, en ‘The Velvet Rope Tour’, y siempre le agradeceré que me haya abierto las puertas de su carrera y su corazón, porque fue decisivo. Ella me hizo ver que la disciplina y la entrega son básicos en esta carrera”, asegura en entrevista el mentor de Justin Bieber.En su trayectoria musical, críticos de New York Times y Rolling Stone han calificado al activista y padre de dos niños como el mejor bailarín desde Michael Jackson y la principal influencia en estrellas como Britney Spears, Justin Timberlake y Bieber.Ha sido galardonado con 8 premios Grammy y 18 Billboard y ha vendido 75 millones de álbumes.

