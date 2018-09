Ciudad de México–– La modelo mexicana Michelle Salas dijo que ya no escribirá más en su blog, pues ahora se dedicará a hacer videos y continuar en sus redes sociales, como Instagram.Durante la alfombra rosa del Fashion Fest, Salas dijo que: “El blog lo paré, porque lamentablemente creo que a la gente hoy en día no le gusta leer, entonces ahora hay que hacer videos”, declaró a diversos medios, por lo que ahora se está enfocando en otras cosas, como hacer videos, y seguir en las plataformas digitales como Instagram.Ante la pregunta que le hiciera uno de sus fans, sobre si se había inyectado para cambiar la apariencia de sus labios, ella respondió “yo no tendría problema en decir si lo he hecho o no, cada quien es libre de su cuerpo, pero le dije a la señora, se llama delineador, voy a poner el antes y el después”.Sobre el tema la modelo indicó: “uno hay que ser directo con el mundo, porque la gente está muy interesada en ‘tips’ de maquillaje, de cómo verte mejor y yo soy súper abierta en ese sentido, la gente me sigue sobre todo por eso”.Asimismo, mencionó que siempre ha considerado cantar, y aunque ha tomado otro camino, no descarta la posibilidad; sin embargo, dijo “ahora tengo un proyectito en secreto, que aún no les puedo contar, pero estoy muy emocionada”.Por otra parte, comentó que si tuviera la oportunidad de escribir un libro como su abuela Sylvia Pasquel, lo enfocaría más a estilo, fotografía, moda, entre otras cosas, no relataría una biografía. “Imagínate lo que ella tiene que contar, Pedro Infante, 'Tin Tan', todas esas personalidades”.