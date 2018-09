Madrid—La serie ‘Supergirl’ regresará en poco más de un mes con su cuarta temporada, que retomará el incierto futuro de la protagonista tras el impactante final de la tercera entrega. Kara (Melissa Benoist) tendrá que enfrentarse a un poderoso villano pero contará con una nueva aliada, tal y como revela el nuevo tráiler, que presenta al malvado Agent Liberty y a la superheroína transgénero Nia Nal.Nia Nal, interpretada por la activista Nicole Maines, es una empleada transgénero de CatCo destinada a convertirse en la superheroína Dreamer. El nuevo adelanto de ‘Supergirl’ muestra a Nia Nal en su faceta de reportera, y Kara será su modelo a seguir mientras trabajan juntas.Por su parte, Agent Liberty aparece herido, con la camisa ensangrentada y con una venda. El nuevo enemigo dirige un peligroso grupo llamado Children of Liberty, pero ocultará su oscura identidad bajo la apariencia de un padre de familia.Además de los nuevos personajes, el tráiler también ofrece un buen vistazo a la protagonista, que lucirá nuevo traje, con máscara y eliminando la falda del anterior atuendo.Algunos rumores apuntan a que Superman aparecerá en uno de los primeros episodios de la temporada, aunque el tráiler no revela nada del personaje.Donde sí aparecerá seguro es en el crossover del Arrowverso, que traerá también a la esperada Batwoman interpretada por Ruby Rose.‘Supergirl’ regresará a The CW con su cuarta temporada el 14 de octubre.

