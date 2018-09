Hasta la intimidad

Pennsylvania, Estados Unidos— Rami Malek aseguró que la cinta ‘Bohemian Rhapsody’ hablará sobre la bisexualidad y lucha contra el sida de Freddie Mercury, reportó Hollywood.com.El primer avance de la cinta biográfica de Mercury mostró el coqueteo, principalmente con mujeres, del fallecido rockero, y no incluía escenas de sus preferencias sexuales ni de la enfermedad que acabó con su vida en 1991.“La película necesitaba acercarse a ella (su muerte) de una manera delicada, no puedes evitarlo.“Fue un momento importante para tener en la película, uno que en última instancia es muy triste pero también empoderador de alguna manera, muestra cuán resilientes pueden ser los seres humanos y cuánto dependemos de la fortaleza de nuestros amigos y familiares para superar los tiempos difíciles”, explicó Malek a la revista Attitude.El avance fue criticado por miembros de la comunidad gay y bisexual, incluido el productor musical estadounidense Gods Bryan Fuller, pero Malek, quien interpreta a Mercury, dijo que quienes se apresuraron a opininar por el avance estaban equivocados.“Es difícil, primero, permítanme decirles que no creo que la película se aleje de su sexualidad o de su enfermedad que lo consumió todo, que obviamente es el sida”.“No sé cómo podrías evitar algo de eso, o si alguien alguna vez quisiera hacerlo. Es un poco absurdo que alguien esté juzgando esto por un minuto de avance”, dijo el actor.Malek agregó que Dexter Fletcher, quien intervino para reemplazar a Bryan Singer como director, y el elenco tuvieron mucho cuidado en su enfoque para filmar los últimos años de Freddie.‘Bohemian Rhapsody’ estrenará el 24 de octubre.

