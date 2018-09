A pesar de los muchos tráilers e imágenes de "American Horror Story: Apocalypse", el primer episodio del crossover entre Coven y Murder House ha resultado ser una sorpresa. Con menos presencia de la esperada de personajes de anteriores entregas, la premiere hizo honor al título, mostrando no solo el fin del mundo, sino el surgimiento de uno nuevo tras el apocalipsis.El episodio comienza con la celebrity Coco St. Pierre Vanderbilt (Leslie Grossman), quien recibe una llamada de su padre desde Hong Kong antes de que la ciudad sea destruida. Ante el inminente fin del mundo, Coco cita en su jet privado a su asistente, Mallory (Billie Lourd) y su novio Brock (Billy Eichner), pero éste último no llega así que ocupa su plaza su peluquero, Mr. Gallant (Evan Peters), acompañado de su abuela Evie (Joan Collins).En otra parte de Los Ángeles, Timothy Campbell (Kyle Allen) está celebrando su admisión en la universidad cuando su padre irrumpe para revelar la noticia del inminente apocalipsis nuclear. La familia ha sido seleccionada por The Cooperative, una organización clandestina, para sobrevivir al apocalipsis. En un refugio subterráneo, Timothy se encuentra con Emily (Ashley Santos), que fue rescatada de la cárcel por The Cooperative tras ser arrestada por protestar en la universidad.Dos semanas después de los bombardeos, Emily y Timothy abandonan el refugio para una prueba que determinará si pasan al siguiente refugio, al que solo llegará aquellos con suficiente dinero o el ADN correcto. Timothy y Emily llegan al nuevo asentamiento, dirigido por Wilhemina Venable (Sarah Paulson). Allí hay dos tipos de ciudadanos: los Morados o ricos, y los Grises o sirvientes.Junto con su mano derecha, la señora Meade (Kathy Bates), Venable está usando el refugio como su propia casa de la tortura, castigando e incluso matando a los residentes por placer. Al final del episodio se muestra un nuevo refugio, completamente inaccesible, adelantando una nueva criba de supervivientes.Un primer episodio que presenta el anunciado apocalipsis, aunque muestra poco de Coven y Murder House, dejando fuera a personajes como Madison (Emma Roberts) o Cordelia (Sarah Paulson).

