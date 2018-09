Vive un gran momento

Monterrey—Contrario a los rumores, Edith Márquez aseguró que hasta el momento no sale de La Academia, pero sí dijo que vive ahora un gran momento en la música gracias a ‘Contigo’, su nueva producción de baladas pop en el que incluye dos temas bailables.“Me siento feliz, sumamente agradecida con Dios, la vida y el público que ha hecho posible este momento en mi carrera, seguro uno de los más importantes”, dijo.La intérprete promociona el tema ‘Aunque Sea en Otra Vida’ el cual informó que a mes y medio de su lanzamiento registra 11 millones y medio de vistas en YouTube.“Este disco ha roto los récords de mis materiales anteriores en cuanto a ventas, en cuanto a views”, declaró Edith en conferencia de prensa.“El video lleva 11 millones y medio de vistas y más de 1 millón de plays en Spotify”, agregó.La extimbiriche se presentará este viernes en el auditorio Pabellón M para celebrar las fiestas patrias, así que llegará respaldada por el Mariachi Los Gallos de México, que antes trabajó con Luis Miguel.“Estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi carrera que he venido trabajando desde hace muchos años. Yo venía de una compañía de discos de falsas promesas, de pensar que se iban a hacer las cosas y al final nunca se hizo nada.“En este caso, Universal sacó el disco simultáneamente en México y Estados Unidos, y el año que viene voy hacer promoción presencial allá", indicó.Por lo tanto indicó, que gracias al apoyo que tiene, le regresaron la credibilidad en su trabajo.“Es que todo lo que había trabajado anteriormente, había valido mucho tan importante”, indicó.También estar como jurado en un reality show como ‘La Academia’, agregó le da una exposición grande.“No sabía (del rumor de que sale del programa). La gente especula de más, y un reality es estar exponiéndonos todo el tiempo por diferentes puntos de vista y opiniones, pero no me han avisado”, aseguró.Edith, quien dijo seguir fiel a su concepto en cuanto al tema del amor y desamor en las baladas y canciones del género regional mexicano, viene con dos temas que invitan más a bailar en su nuevo material.‘Desvísteme’ y ‘Contigo No’, son estas melodías. La segunda es un poco urbano sin caer en el reguetón, pero está especial para los antros, pues incluye ritmos latinos.“Hace mucho tiempo (que no grababa temas bailables)”, afirmó.Con estas nuevas propuestas en la música espera llegar a otro target.Respecto a su concierto, este 14 de septiembre, indicó que cantará esos temas que enorgullecen a los mexicanos para tener una gran noche mexicana, pero también dará una probadita de su nuevo disco.

