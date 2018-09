Regresa por la venganza

Ciudad de México— Protagonizada por la actriz Kate del Castillo, la serie ‘Ingobernable’ estrena hoy su segunda temporada, y el avance muestra a una primera dama que lo ha perdido todo a manos de fuerzas más poderosas que el mismo gobierno mexicano, pero que no se da por vencida y está dispuesta a enfrentarse al sistema, rescatar a su hija y vengarse de los verdaderos asesinos de su esposo.El drama fue creado por el productor y periodista mexicano Epigmenio Ibarra y cuenta la historia de Emilia Urquiza, la primera dama de México, quien tiene grandes planes para mejorar las condiciones del país gracias a su compromiso de luchar por la paz. Su esposo, el presidente Diego Nava, es asesinado, por lo que ella termina en medio de un oscuro entramado político. Así, se convierte en una fugitiva cuando la tachan de culpable. Todo por el sistema corrupto de su nación.En la vida real Kate del Castillo lucha sus propias batallas contra el gobierno mexicano. “Me siento fuerte, me siento poderosa, me siento valiente”, dijo en entrevista con Paty Chapoy para ‘Ventaneando’, apenas hace unos días en Los Angeles. La actiz mexicana no ha visitado su país natal luego de que en 2016 se abriera una carpeta de investigación por su encuentro con el narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán. Ella y el actor estadounidense Sean Penn se reunieron con éste con la intención de realizar una película sobre su vida.Las escenas para ‘Ingobernable’ se grabaron entonces en San Diego, y una doble ayudó en las calles de Ciudad de México. Además, Kate continuó como ‘La Reina del Sur’, telenovela de 63 episodios en los que le da vida a Teresa Mendoza. Ahora, ella espera ingresar a México en diciembre para pasar Navidad con su familia. Mientras tanto promociona ‘Ingobernable 2’, un papel del que “creo que nunca nadie había interpretado a la primera dama de México, es algo que me parece muy intersante”, confesó a Chapoy.Por otro lado, mencionó que desea que la gente recuerde a su personaje de Emilia Urquiza como una mujer que tiene valor. Y que en esta segunda temporada encontraría un nuevo amor porque “es un desfogue para ella”, sin embargo Del Castillo al contrario de su personaje, no está segura si se volverá a enamorar, “he estado mucho tiempo sola y me gusta, pero también me gustaría tener a alguien para compartir la vida, y que me ayude a que sean menos mis problemas”.Hace unos días, la actriz lanzó un mensaje vía Instagram. Se trata de la portada del diaro El Universal que se titula: “Se va Peña Nieto y llega Kate del Castillo”. En entrevista para el medio Kate dijo: “Quería regresar (a México) y podía, pero mis abogados me dijeron que no hasta tener más garantías. Hasta que no se vaya ese presidente (Enrique Peña Nieto) porque no confío en el gobierno”.Ha confesado en otras ocasiones que le dolió, y aún está resentida, con la decisión que tomó el gobierno de su país de investigarla y tratarla como a una criminal, por lo que no tenía deseos de regresar, y tampoco había un porqué, pues su familia suele visitarla. La última vez sus padres acudieron a Colombia, donde ella filmaba ‘Ingobernable 2’.“Hubo un momento en que me hice a la idea de no visitar mi país, en donde no me quieren. Me refiero al gobierno que me dio palo duro durante meses. Pensaba: ‘para qué me arriesgo’”.La producción de Argos, en colaboración con Netflix, promete impactar de nueva cuenta a los fanáticos de la serie, quienes esperan desvelar los secretos que rodean a Emilia Urquiza, una mujer que sin duda hará todo por probar su inocencia. En ese sentido, la productora no ha parado de agradecer a los seguidores de ‘Ingobernable’. La emoción y el peligro regresan a nivel mundial.“Urquiza ya no confía en el sistema. Cree en sí misma, lo que le dará frotaleza para mantener a su familia a salvo en estos nuevos capítulos en los que se convertirá en una verdadera revolucionaria”, se lee en un comunicado de Netflix.‘Ingobernable’ es dirigida en su nueva temporada por Lucía Puenzo, Pedro Pablo ‘Pitipol’ Ibarra y Carlos Carrera.• Se trata de la continuación de la serie que cuenta la historia de la primera dama mexicana en fuga.• ‘Ingobernable’ es protagonizada por Kate del Castillo, y fue creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klores con producción de Argos.• En el avance de la segunda temporada se puede ver cómo Emilia Urquiza (Kate del Castillo), declara que fue ella quien mató al presidente de México Diego Nava y en seguida se ven algunas escenas donde se la llevan detenida.• La primera temporada de ‘Ingobernable’ constó de quince capítulos de aproximadamente cuarenta minutos cada uno se desconoce si segunda temporada le dará fin a la serie.