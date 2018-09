Rosario Castellanos al descubierto

Al querer tocar temas como las relaciones de pareja, la maternidad y el feminismo en su proyecto fílmico, la directora mexicana Natalia Beristáin encontró en la figura de Rosario Castellanos a la protagonista que podía hilar esos tópicos. El resultado de esta concepción está en ‘Los Adioses’, cinta que se estrena próximamente en Ciudad Juárez.El más reciente largometraje de la realizadora no es una biografía fiel de la escritora, no era la intención. “Lo que decidimos fue ser fieles a la Rosario que nosotros estábamos creando, hay muchos temas en su vida que no se tocan en la película. Es la Rosario que yo intuí a partir de sus escritos”, dice Beristáin en entrevista para El Diario.La historia que el público verá es la de una de las escritoras fundamentales de la literatura mexicana, tanto en su etapa joven como en la madura. Encarnada por la excepcional actriz Karina Gidi, el relato permite adentrarse a la intimidad de una mujer que en la década de los años cincuenta se desenvuelve como escritora, catedrática y madre, con los obstáculos que le impone una sociedad patriarcal.La Rosario joven es interpretada por Tessa Ia, mientras que Pedro de Tavira y Daniel Giménez Cacho se encargan de dar vida al filósofo Ricardo Guerra, pareja de la autora de ‘Balún Canán’.Vía telefónica, la directora confiesa que su punto de partida no fue ni la vida ni la obra de la escritora, sino que fue el hallazgo de la correspondencia que tenía Castellanos con su esposo lo que le marcó el camino.“Quería una película sobre la vida en pareja, lo que sucede entre dos personas que se aman y los claroscuros que acontecen, me hacía preguntas alrededor de la maternidad, del feminismo, y me topé con ‘Cartas a Ricardo’, que es la correspondencia que le manda a lo largo de 18 años de relación”, relata.En las epístolas Beristáin encontró algo más que la intimidad de Rosario; las líneas le dieron un claro panorama del México de ese entonces, a través de la visión de una artista pertinente y vanguardista.Una vez que imagina el proyecto y da con el personaje que puede tratar los temas de los que quería hablar, la directora trabaja a la par de la guionista María Renée Prudencio.“Ese fue el punto de partida. Me encuentro con el gran personaje, empiezo a estudiarlo y entonces, yo que soy inepta para la escritura y que además entiendo el cine como quehacer colectivo, busco a María Renée Prudencio, le cuento lo que traigo en la cabeza y ella baja al papel las ideas”.‘Los Adioses’ recorre desde hace un año festivales internacionales. En la edición número 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia obtuvo el Premio del Público a Largometraje de Ficción Mexicano y una Mención Especial para Mejor Actriz para Karina Gidi.Posteriormente, Gidi gana el Ariel a Mejor Actriz por su papel de Rosario Castellanos en la película que cuenta la intensa y turbulenta historia de amor que tuvo con Ricardo Guerra.La directora platica que nunca pensó en nadie más que no fuera Karina Gidi para interpretar a Castellanos.“En el momento en el que supe que la peli iba a girar en torno a Rosario no había duda que sería Karina. ¿Y a quién le pongo al lado que no lo empequeñezca? A Daniel”.La contraparte joven, dice, más que tener un parecido físico tendría que tener un parecido emocional. “Que en cuanto energía hubiera esos rasgos de carácter, y cómo se transforman y se traducen en la siguiente etapa”.Al adentrarse al mundo de la escritora y diplomática, Beristáin halló a una mujer muy herida, “que en su quehacer encuentra su punto de fuga, su sanación, y entonces hace lo que sea para que fluya y no pare, porque no es un impulso creador. Yo creo que la escritura salvó a Rosario”.Defensora de los derechos de las mujeres, la autora de ‘El eterno femenino’ vivió en una época en la que los micromachismos eran aún más imperceptibles, pero sostuvo siempre un discurso que hoy sigue siendo pertinente.