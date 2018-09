El Paso–En el marco del segundo informe de gobierno del alcalde de la Ciudad de El Paso, Dee Margo, el cantante y compositor Khalid recibió uno de los más grandes reconocimientos, la llave de la ciudad.El intérprete de ‘Location’ de 20 años, ha logrado conquistar la industria musical con sus profundas composiciones y gran simpatía.“Forever from the 915” (haciendo alusión a la lada telefónica de El Paso, Tx.), expresó Margo cuando presentó al cantante al escenario después del discurso del Estado.Khalid, quien fue recibido en el escenario por el alcalde y el Concejo Municipal de El Paso, dijo sentirse muy honrado de poder recibir semejante reconocimiento.“Desde mi último año escolar en Americas High School (preparatoria), en mi casa, el East Side, jamás me imaginé que me tocaría este gran reconocimiento”, comentó Khalid, “Es increíble volver a casa”.La sensación del R&B está a punto de lanzar un nuevo single llamado ‘Better’ y está programado para dar un concierto en El Paso esta noche.De acuerdo con Margo, esta es la primera vez que se le otorga ‘la llave de la ciudad’ a una celebridad.Khalid expresó en rueda de prensa que El Paso siempre será su hogar.Agregó que es importante dar a conocer las grandes virtudes de esta comunidad, desde su gente hasta su hospitalidad.“Me gusta salir y describir cómo es El Paso en realidad, mucha gente no sabe la maravillosa ciudad que es y todo lo que representa”, expresó.El álbum debut de Khalid ‘American Teen’ cuenta con platino por ventas de más de un millón de copias.Aunque el cantante nació en Georgia, toda su adolescencia la vivió en la zona menos privilegiada de El Paso, en donde acudió a la preparatoria Americas.Su nombre completo es Khalid D. Robinson, nació el 11 de febrero de 1998 en Fort Steward, Georgia.Pasó su infancia en distintos lugares de Estados Unidos y seis años en Heidelberg, Alemania debido a que es hijo de una familia militar.Antes de terminar la preparatoria, la familia de Khalid se mudó a El Paso, Texas como parte de la transición de base militar de su madre.

