De muchas 'flores'

Monterrey—A ella parece no gustarle mucho echarse flores a sí misma, Cecilia Suárez prefiere recibirlas del público y más cuando se trata de su trabajo como actriz.Y es que con su personaje de Paulina de la Mora en la serie ‘La Casa de Las Flores’, de Netflix, escrita y dirigida por Manolo Caro, la originaria de Tampico ganó muchos nuevos y millennials fans que crearon el ‘challenge’, incluso inspiró la creación de su piñata y es fecha que sigue recibiendo dibujos con su imagen.“Ha sido muy lindo que la gente se divierta haciendo el challenge, haciéndome dibujos, es muy grato sentirlos tan cerca”, comentó Cecilia, quien fue la madrina del corte del listón de la compañía estadounidense We Work.La actriz de 46 años confesó que muchos de estos nuevos seguidores los ganó gracias a ‘La Casa de las Flores’, donde comparte créditos en su primera temporada con Verónica Castro y Aislinn Derbez.El tono lento que tiene Paulina de la Mora al hablar ha sido su gran acierto en la historia, cuya segunda temporada, aunque es muy esperada, aún se mantiene en el aire, sin confirmar.“Sé que no es un público fácil, me alegra mucho que les haya gustado la serie, que se hayan divertido con el personaje y qué padre tener contacto con gente tan joven”.“Estoy muy contenta, agradecida, sorprendida con lo que ha pasado con la serie, con el personaje. Ha sido una sorpresa creo que para todo el equipo, pero estamos muy contentos y disfrutando el momento”.Hay ocasiones, dijo, que le gusta preguntarle directamente al público: “¿por qué les gusta ‘La Casa de las Flores’?”“No entendemos todavía ni Manolo ni parte del equipo ni yo cómo sucedió. Me alegra mucho que nosotros la hayamos hecho con sentido de ingenuidad en donde no veíamos eso bajo ninguna circunstancia y que haya tenido este recibimiento y eso ha sido increíble”.

