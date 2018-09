'Aparece' Johnny London

Ciudad Juárez.- Llegó el día para la banda juarense Johnny London. Hoy la agrupación presentará su segundo material discográfico en el McCarthy’s Irish Pub en punto de las siete de la tarde.El disco que se titula ‘Aparecer’, que se conforma por 10 temas originales y que ya esta disponible en plataformas digitales, será interpretado por primera vez en vivo esta tarde.“Johnny London se caracteriza por su tipo de música, tiene muchas melodías, mucha entrega, el sentimiento se nota bastante”, explica el vocalista, guitarrista y compositor del grupo, Juan Manuel Chaparro, -vía telefónica- a El Diario de Juárez.Con tópicos de la cotidianidad y una influencia de la música alternativa británica, la banda comenzó a producir este disco en octubre del año pasado, para luego grabarlo de manera independiente hace seis meses.La primera pieza discográfica de Johnny London, ‘Deteniendo el tiempo’, se lanzó en 2010, un año después de que la banda naciera gracias a Juan Manuel y Rodrigo Carbajal, el guitarrista y compositor del grupo.‘Detrás de ti’ y ‘Ciudad oscura’ son dos de las primeras canciones que lanzó Johnny London -en 2011 y 2012-, que también forman parte del nuevo disco y que se escucharán a lo largo del evento de hoy de la mano de Juan Manuel, Rodrigo y de Miguel Ortiz en la batería; Javier Sáenz en el bajo; y Michelle González en la voz.Otras de ellas son ‘Ecos’, ‘Un instante’, ‘Soy solo yo’, ‘Llegar al sol’ y ‘Huracán’, las cuales incluyen mensajes universales envueltos en melodías líricas, algunas con remembranzas al pop alternativo, pero cimentadas totalmente en el rock de grupos como: U2, The Smiths, Oasis, Stereophonics, Travis, Echo and the Bunnymen e incluso Soda Stereo.Durante la presentación también participará la banda fronteriza Sets con el lanzamiento del video oficial de su canción ‘En la inmensidad’, dirigido por Mónica Blumen.Sets se fundó en 2013 y esta conformado por el vocalista y guitarrista Cristóbal De La O; el guitarrista, Nico Acedo; el bajista, Jorge Baylón; y el baterista, Omar Sosa.McCarthy’s Irish Pub (7803 boulevard Manuel Gómez Morín)Hoy, jueves 13 de septiembre7:00 p.m.Reservaciones al teléfono: 623 2302Entrada libreEvento para mayores de edadJonny London: @JohnnyLondonMXSets: @setsmx

