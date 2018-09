Cambia de 'identidad'

Monterrey—Después de tres años de ausencia en las telenovelas, Eduardo Yáñez sacará ese lado malvado para dar vida a un psicópata en la pantalla chica.El actor de 57 años de edad se une a la nueva producción de Telemundo llamada ‘Falsa Identidad’, en la que participan también Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Sergio Goyri, Sonya Smith, Marcus Ornellas y Alejandro Camacho.“Estuve fuera de circulación alrededor de dos años y medio, y esta es una gran oportunidad para volver a trabajar”, aseguró el actor en entrevista vía correo electrónico.La cadena hispana estrenará este melodrama el 25 de septiembre en horario estelar, apostándole a una historia en la que dos desconocidos se ven forzados a fingir ser un matrimonio feliz para huir de sus enemigos, proteger a su hijo y pasar desapercibidos bajo una falsa identidad.“Debuto de villano en la televisión en español y el personaje es un psicópata, muy atractivo para interpretar”, agregó Yáñez, quien dará vida a Mateo Corona.Este regreso se da justamente cuando en México, a través de Las Estrellas, el público de nueva cuenta lo ve en el papel del panadero enamorado y atrabancado que le tocó hacer en ‘Fuego en la Sangre’, un rol estelar que compartió con Adela Noriega.“En este proyecto (‘Falsa Identidad’) se verá la diferencia que hay entre un personaje y el otro”, indicó.Ahora quiere mostrar al público hispano otra faceta, pues lo verán como el malo de la historia.“En la televisión en México sí me ha tocado ser el protagonista y no el antagonista. Pero en el cine mexicano, ya he echo un par de villanos, sobre todo en las series o el cine internacional”, indicó.Durante su ausencia en la pantalla chica, Eduardo ha sido vinculado con varios escándalos relacionados con su temperamento.El actor indicó que mientras no trabajó en los foros se dedicó a prepararse."En este tiempo me he dedicado a estudiar, escribir, a seguir mis clases de actuación y dirección.La parte emocional, siempre he sido una persona emocional, y he estado trabajando en base a eso para mi bienestar", indicó el actor, quien reveló que siempre está buscando el equilibrio.Yáñez también forma parte del elenco de ‘La Reina del Sur 2’, que se estrenará en el 2019."Hago un personaje que se llama Antonio Alcalá, que es un gobernador, un político muy prominente y además muy honesto", explicó.Además de sus proyectos con Telemundo, Eduardo con 37 años de trayectoria, tiene dos películas que han llegado a festivales, ‘Creo En El Amor Otra Vez’ y ‘He Matado A Mi Marido’.