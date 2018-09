Ciudad de México- La primera grabación de estudio conocida de David Bowie se vendió por casi 40 mil libras cuatro veces más que la estimación, un aproximado de 993 mil 770 pesos.La cinta de demostración de 1963, rechazada por Decca, presenta a Bowie de 16 años, entonces conocido como David Jones, cantando I Never Dreamed con la primera banda The Konrads.La grabación de 18 minutos fue vendida por el baterista de la banda, David Hadfield, quien la había descubierto en una vieja cesta de pan en su loft.Omega Auctions dijo que se vendió por un total de 39 mil 360 libras, lo que equivale a 977 mil 870 pesos, después de un "frenesí de pujas".Esto cuando se había estimado que llegaría a tan solo diez mil libras.La directora de Omega Auctions, Karen Fairweather, dijo que la grabación era el último lote del día, y que ya había alcanzado las once mil libras en pre-licitación antes de que comenzara la subasta.La puja fue feroz entre dos coleccionistas en el extranjero, que no asistieron en persona, antes de que se hiciera la oferta ganadora."Hubo ciertamente aplausos cuando el martillo se cayó", dijo. "Es una pieza fantástica de la historia".El subastador Paul Fairweather describió la cinta, que se cree que es la única copia que existe, como una "grabación significativa, completamente única".Dijo que ofrece una nueva visión de Bowie como un "músico incipiente que pasaría al súper estrellato".Los bocetos promocionales de Bowie desde que estaba en The Konrads, junto con fotografías y documentos de la banda, se vendieron por £ 17,130 y un póster de la banda de principios de 1963 fue por £ 6,600. Todos los precios incluyen la prima de los compradores.Bowie era el saxofonista de The Konrad, pero se decidió que debería cantar las voces principales para la cinta.David no tenía ninguna inclinación a convertirse en cantante en este momento, su corazón y su mente estaban enfocados en convertirse en un saxofonista de clase mundial."Nuestro agente, Eric Easton, que también manejaba los Rolling Stones, nos pidió que hiciéramos una demostración para que pudiera intentar hacernos una audición en Decca."Habíamos decidido que haríamos un par de instrumentales de guitarra y una canción original."Decca inicialmente nos rechazó, pero cuando finalmente nos dieron una audición ese mismo año, el vocalista Roger Ferris era la voz principal y David cantó armonías de respaldo".Bowie dejó la banda poco después de la audición, se convirtió en solista seis años después, y cambió su apellido a Bowie para no confundirse con el integrante de The Monkees, Davy Jones.