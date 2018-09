Natalia Piña / El DiarioLas miradas del ayer y el ahora que han retratado la realidad de la frontera a través de una perspectiva única a lo largo de cinco décadas, se reunirán por primera vez en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) a finales de este mes para dar a conocer un genuino enfoque sobre la historia de esta tierra.Sí, miradas, aquellas que pertenecen a los fotógrafos que desde 1968 y hasta la actualidad han capturado momentos y escenas que son testimonio de su trabajo y de la más pura esencia de Juárez, de su gente, sus calles, lugares, manifestaciones, sucesos y colores.Esta compilación de visiones por medio de las imágenes de 60 fotógrafos y un colectivo se titula: ‘Exilios del Imaginario’, la cual es una exposición fotográfica de 153 piezas que se inaugurará durante la tarde del último viernes de septiembre.La idea de realizar esta gran exhibición surgió por una plática que hace cinco años tuvieron la directora del MACJ, Rosa Elva Vázquez, y el ahora curador de esta muestra, Jaime Bailléres.“El tema principal de la exposición es la trascendencia histórica que tiene la fotografía de Ciudad Juárez dentro de su propio contexto. La exposición no es temática, pero si tiene el propósito de rescatar y ponderar, de darle importancia a las personas que nosotros consideramos trascendentes dentro de la producción simbólica del arte fotográfico”, explica Bailléres –vía telefónica- a El Diario de Juárez.Él, quien nació en Delicias, Chihuahua, pero vivió en Ciudad Juárez durante 40 años y es fotógrafo, se encargó de realizar una investigación histórica junto con la curadora adjunta, Itzel Aguilera, para luego convocar a los artistas a que participaran en la exposición.“El único propósito y motivo de ‘Exilios del Imaginario’ es hacerle un reconocimiento a los fotógrafos y a las fotógrafas de Ciudad Juárez y decirles que no tienen que esperar que su apreciación venga de fuera, que el reconocimiento puede ser de juarenses y entre juarenses”, afirma.Trascendentes, históricosCon experiencia como curador desde 1995 y con base en los criterios propios de la exposición, Jaime recopiló las 153 imágenes a lo largo de un año basándose en la importancia histórica y social de los participantes.“No incluimos fotografías que sean importantes por su estética, en este sentido es más importante para nosotros el fotógrafo que la propia fotografía. Nosotros también le estamos dando importancia al hecho de que hay fotógrafos en Ciudad Juárez que son trascendentes, históricos”, comenta.Es por ello que para esta muestra no se pidió como requisito que los fotógrafos fueran originarios de Ciudad Juárez, ya que Bailléres tuvo muy en cuenta que muchos de ellos son juarenses por adopción. Algunos son oriundos de distintas ciudades de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y hasta de Francia y Estados Unidos.“No sólo se van a ver fotos muy padres y muy bien hechas, fotos estéticamente muy valiosas o históricamente valiosas, sino que hay fotografía de todo tipo de género. De paisaje, retrato, documental, urbana, de naturaleza, con perspectiva de género, de manifiesto, de denuncia, de carácter social; es una exposición muy completa y muy compleja porque no tiene una línea uniforme en su constitución estética”, concluye.Museo de Arte de Ciudad JuárezInaugura el viernes 28 de septiembre7:00 p.m.Entrada libre- Nació en Delicias, Chihuahua, en 1960- Vivió en Ciudad Juárez desde 1970 a 2010- Tiene 58 años- Desde el 2010 vive en Guanajuato, impartiendo la clase de la historia del arte en la Universidad Autónoma de Guanajuato (UAG)- Trabajó durante 10 años en los medios de comunicación como fotógrafo- Realizó su licenciatura en Sociología y su maestría en Ciencias Sociales y Estudios Culturales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); y su doctorado en Arte en la Universidad Autónoma de Guanajuato (UAG)- Ha montado exhibiciones en México, en Estados Unidos y Europa- Se ha desempeñado como curador de exhibiciones fotográficas desde 1995

