Gusta en Toronto su 'Museo'

Toronto— El ‘Museo’ de Alonso Ruiz Palacios abrió sus puertas anoche en el Festival de Cine de esta ciudad y vaya que gustó.El director de ‘Güeros’ acudió al Elgin Theatre junto con Ilse Salas, Leonardo Ortizgris y Gael García Bernal para presentar el largometraje en el que narra, mezclado con ficción, el robo en los años 80 al Museo Nacional de Antropología e Historia.“Dicen que la verdad no se cuenta, y más vale quedarnos con algunas ideas de lo que pudo suceder entre los dos protagonistas. Juan (García Bernal) y Benjamín (Ortizgris) tienen una amistad muy sólida y no saben en la que se meten al participar en el robo”.“Pienso que es muy interesante ver cómo ambos se volvieron cómplices de algo por el hecho de tener una amistad muy sólida”, expresó Ortizgris en entrevista.Y el actor de ‘Y Tu Mamá También’ y ‘Amores Perros’, quien está muy familiarizado con el Festival de Toronto pues ha presentado aquí muchas de sus películas, entre ellas ‘Déficit’, externó su entusiasmo por la respuesta del público luego de la función de casi dos horas, que dejó complacidos a los asistentes en la premiere para Norteamérica.“Fueron días de rodaje muy intensos, y el proceso que vivimos fue como una especie de terapia. Nos la pasamos juntos, hicimos todo juntos, fue muy divertido y, a decir verdad, muy llevadero”, señaló García Bernal.Con Diana Sánchez, la programadora de filmes de habla hispana en el festival, el director habló de la necesidad de contar esta historia y presentó al coestelar de García Bernal como una gran revelación.“No tenía ni idea del potencial de Leonardo, es un magnífico actor y para mí es un gran descubrimiento. Me dejó impresionado bueno, trabajar con Gael es un placer, más que probada está su capacidad, y juntos, sí, juntos son dinamita”, expuso el cineasta.A la concurrencia le gustó el relato donde Juan aparece con su familia en la víspera de las fiestas navideñas y también prepara el asalto involucrando a su amigo, quien no está muy convencido de la idea.Con notas de humor y suspenso, ‘Museo’ ahonda en la relación de ambos jóvenes, desesperanzados y sin brújula, quienes establecen un vínculo muy estrecho que se nota en la sincronía de cómo ejecutan el robo de piezas valiosísimas para la Nación.“Vemos la película en una época en la que las noticias sólo te llegaban por Jacobo Zabludovsky, y sólo lo que decía una persona era la verdad. Hay un poco de nostalgia en la forma en la que Alonso muestra la historia, pero también un encanto muy particular por la época, y sobre todo, pero sobre todo, la amistad de los dos y lo que hacen”, expresó Ortizgris.“Esta película significa un trabajo de equipo muy profundo, semanas de planeación sobre los personajes, mucha intención, actuación y pasión de los que venimos a presentarla aquí a Toronto y esperamos que mucha gente lo vea”, afirmó García Bernal.

