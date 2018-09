Nueva York–– Desde que arribó a Nueva York hace dos años para revitalizar Calvin Klein con su sensibilidad europea, a menudo parece que el diseñador Raf Simons le ha dado una mordida extragrande al mundo de la moda citadino.Quizás sea acertado, entonces, que su más reciente colección sea una oda a la película "Tiburón" ("Jaws").El diseñador belga no esconde su obsesión por el cine: suele hacer referencias a cintas europeas como inspiración para su trabajo. Pero tras el desfile del martes estuvo claro que también le encanta un buen taquillazo de Hollywood."Es una obra maestra a todos los niveles", declaró Simons más tarde sobre la película de Steven Spielberg de 1975. "Y creo que habla de mucho más que de un tiburón que mata a una persona".En sus tres desfiles previos con Calvin Klein, Simons ha incorporado la cultura y el paisaje estadounidense de varias maneras. En febrero, incluso construyó un escenario con palomitas de maíz (algunos asistentes probablemente aún encuentren granos de maíz en sus zapatos). Esta vez recurrió al mar.Al atenuar las luces, dos enormes pantallas que ocupaban dos paredes enteras se encendieron para mostrar un reluciente océano azul, donde una sola persona nadaba en la superficie. Era una imagen pacífica hasta que comenzaron a sonar las inconfundibles y terroríficas notas pulsantes del tema musical de "Tiburón".Las modelos de Simons aparecieron con el pelo mojado y la piel brillante, casi todas con versiones de trajes de buzo desabrochados y doblados sobre la cintura. Los trajes - algunos negros, otros estampados - sirvieron como tema unificador para un conjunto ecléctico de atuendos. Algunas modelos usaron camisetas de "Tiburón"; otras, prendas más elegantes como pantalones negros o vestidos de verano estampados.Y muchas llevaron birretes con borlas y togas, porque Simons también rindió honor a "El graduado" ("The Graduate", 1967) de Mike Nichols.En algún momento, las cosas se tornaron siniestras. Mujeres en suéteres cómodos y lindas faldas estampadas recorrieron la pasarela, solo para revelar las grandes mordidas en sus faldas.¿Quién, o qué, era el tiburón? Simons dijo que el tiburón sencillamente representaba peligro."Muchas veces nos sentimos atraídos por cosas que de hecho sabemos que son peligrosas", dijo. "Pero no podemos mantenernos alejados de ellas, pienso".Simons dijo que su mensaje no era político, al menos no directamente, pero que quería señalar que "los desastres ocurren y entonces vuelven a convertirse en belleza, y la belleza que nos rodea a menudo puede convertirse en desastre".Expresó que siempre había querido hacer algo con "Tiburón"."Estoy fascinado con cómo la creación de una persona puede ser una obra maestro sin importar si es alternativa o comercial, para una audiencia grande o pequeña", dijo el diseñador.

