Harán serie de 'Cuna de Lobos'

Ciudad de México— La telenovela de los 80 ‘Cuna de Lobos’ tendrá una nueva versión en formato de serie y será Giselle González la encargada de producirla.Televisa ya dio luz verde al proyecto, que tendría previsto iniciar grabaciones en noviembre, aún sin fecha de transmisión.De acuerdo con Eric Morales, director de escena que ha trabajado con González en proyectos como ‘Caer en Tentación’, serán dos temporadas de 10 episodios los que se realizarán.“Estoy maravillado, tengo plena conciencia del referente. Es una telenovela claramente emblemática de la ficción mexicana y que la empresa nos asigne algo de esta naturaleza es una joya.“Más que el reto, siento que es el momento de hacerle un homenaje a una historia que debió prevalecer como ejemplo. Me hubiera gustado que después de ‘Cuna…’ se suscitaran historias tan portentosas como aquella, y creo que hace mucho no se repite un fenómeno de esa naturaleza”, dijo Morales.Explicó que será una adaptación que tendrá como columna vertebral la historia original de 1986, que tuvo como antagonista a Catalina Creel (María Rubio), la malvada matriarca de una familia que por poder y fortuna es capaz de todo.“Son tiempos modernos, el lenguaje es otro, la tecnología también y los retos a tratar son diferentes.“La comparación siempre va a venir y estamos preparados para ella. No pretendemos en absoluto emular la de entonces. Es la columna de lo que fue, pero va a ser otra historia”, agregó el director.Aún se barajan los nombres de los protagonistas, aunque Morales no descarta a Silvia Navarro, quien ha colaborado con la productora en un par de emisiones.Además, podrían convocar a algunos actores del elenco original como Rebecca Jones, Alejandro Camacho y Diana Bracho.

