Ciudad de México— HBO producirá y distribuirá una serie de la BBC basada en la saga de libros La Materia Oscura, que será un remake de la cinta "La Brújula Dorada", primer título de la trilogía, reportó Deadline.La BBC ordenó dos temporadas de ocho episodios cada una, las cuales serán protagonizadas por Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda.El proyecto será dirigido por Tom Hooper con trabajo de guion escrito por Jack Thorne, basado en los libros escritos por Phillip Pullman: "La Brújula Dorada", "La Daga" y "El Catalejo Lacado".La serie comenzó a rodarse a principios de este mes en Wolf Studios, ubicados en la ciudad de Cardiff, Gales.El elenco incluye la participación de Anne-Marie Duff, Clarke Peters, Ariyon Bakare, Will Keen, Ian Gelder, Georgina Campbell, Lucian Msamati, James Cosmo, Ruta Gedmintas, Mat Fraser, Geoff Bell, Simon Manyonda y los jóvenes actores Lewin Lloyd, Daniel Frogson y a Tyler Howitt.La primera temporada seguirá a Lyra (Dafne Keen), una joven quien se encuentra en búsqueda de su amigo, quien fue secuestrado por un grupo que intenta extraerles una materia misteriosa que poseen a la que llama "el polvo".Mientras viaja entre varias dimensiones, incluida la nuestra, Lyra conoce a un muchacho valiente llamado Will, quien la ayudará a enfrentarse a diversas criaturas y a secretos peligrosos, con el destino de vivos y muertos entre sus manos.Hooper estará a cargo de los primeros dos capítulos, aunque será el director principal de la adaptación, la cual también será dirigida por Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn y Jamie Childs.Por el momento, la serie no cuenta con fecha de estreno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.