Ya no será el 'Hombre de Acero'

Los Angeles–Luego de tres películas vistiendo el traje de ‘Superman’, el actor Henry Cavill puso fin a su ciclo interpretando al kriptoniano de DC Comics en la pantalla grande, con lo que cierra un ciclo de cinco años con la compañía.De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes próximas a Warner Bros. Y DC Comics aseguran que el británico no llegó a un acuerdo con el estudio responsable de las últimas tres películas en las que él personificó a Clar Kent, por lo que ya no estaría presente en futuros proyectos que involucren la presencia del ‘Hombre de Acero’.A la par del adiós de Cavill están las intenciones de Warner de reformatear el universo de superhéroes que maneja, donde el destino de personajes como Batman ha sido de los más comentados. Así, con el espacio libre para un nuevo actor tome el rol de ‘Superman’, también regresan los rumores sobre una posible salida de Ben Afflek del universo cinematográfico de DC.De acuerdo con las fuentes, la última oportunidad de Cavill para interpretar a ‘Superman’ vino con la propuesta de un cameo en ‘Shazam!’, pero no pudo hacerse realidad por problemas de agenda.Con esto, la aparición de Cavill en ‘Supergirl’ también queda descartada, y es que la presencia de ‘Superman’ también estaba contemplada en el proyecto que ahora es la prioridad de Warner, quien también ha reconocido que “algunos elementos de las películas anteriores no funcionaron”.Mientras tanto, Cavill acaba de comprometerse con Netflix para protagonizar la adaptación de la saga literaria ‘The Witcher’, interpretando a Geralt de Rivia, pero al parecer esa decisión no se tomó hasta que el desacuerdo con los próximos planes del Universo DC se presentó.

