Boyd Holbrook encabeza la cinta 'The Predator'

Miami- Tras enfrentarse en el pasado a rivales como Pablo Escobar o Wolverine, el actor estadunidense Boyd Holbrook encara ahora a uno de los mayores depredadores de la galaxia en la película de ciencia ficción The Predator, en la piel de un exfrancotirador del Ejército estadounidense."Quizá soy demasiado ambicioso", indicó el artista de 37 años, cabeza del cartel de la cuarta entrega de la saga que en 1987 popularizó Arnold Schwarzenegger."Soy un tipo al que le gusta, o pegarle a la reja, o salir ponchado", agregó mediante una metáfora beisbolera.Holbrook se volvió estrella en la piel del agente de la DEA Steve Murphy, en las dos primeras temporadas de la serie Narcos. Su siguiente gran papel fue el de antagonista en Logan (2017), la última entrega de la secuela del villano Wolverine."Es divertido tomar grandes riesgos", reconoció el artista estadunidense criado en un pueblo minero en Kentucky, en una familia de clase media baja."No es que esté reinventando la rueda, sino trato de hacer siempre algo diferente. Jugar en areneros cada vez más grandes", expresó.The Predator es su proyecto cinematográfico más importante a nivel de presupuesto y de responsabilidad. Dirigida por Shane Black (realizador de Ironman 3 y también guionista de las dos primeras películas en la serie Lethal weapon), el filme ha generado lo mismo grandes expectativas que controversia.Aunque se declaró fan de la saga desde que tiene memoria -la primera se estrenó cuando Holbrook tenía apenas 6 años-, reveló que lo que más le entusiasmó del proyecto fue la posibilidad de subrayar la importancia de la paternidad responsable en un medio tan comercial."Todos, de una u otra manera, hemos tenido dificultades en la infancia, y sé lo importante que es tener esa ayuda importante en tu vida", señaló Holbrook, que en enero se convirtió en padre por primera vez."Es una gran oportunidad de poner ahí en la ética general que puedes ser un gran soldado, un súper hombre, un gran asesino, pero si no puedes ser un buen padre todo eso es irrelevante", afirmó.Su personaje se enfrenta a esa realidad y es algo que espera "haber demostrado a profundidad".En The Predator, a estrenarse el 14 de este mes en Estados Unidos, América Latina y España, Holbrook interpreta a Quinn McKenna, un exfrancotirador del destacamento élite del Ejército estadounidense. Un día ve caer una nave espacial en medio de una operación contra un cártel de drogas mexicano.Sus hombres mueren y el personaje se encuentra con el ya conocido monstruo de las películas de Predator. Se queda con una especie de armadura hallada en la nave espacial, que luego envía a su hijo autista, para demostrar que su historia es verdadera.La cinta combina elementos tradicionales de suspenso con el humor característico en los trabajos de Black, y que tan bien han funcionado en las películas de superhéroes de Marvel.También contiene nuevos elementos como la afirmación de que los depredadores vienen a cazar humanos "porque somos una especie en extinción"; la precaria salud mental de algunos veteranos de guerra, así como la presencia de una científica, interpretada por Olivia Munn, que es un personaje sólido en el grupo.Holbrook subrayó que la interpretación de Munn de la bióloga Casey Bracket, especialista en animales y formas de vida extraterrestres, "es una de las grandes cosas en medio de un excelente guión"."Se intentó modernizar un clásico que tuviera nostalgia para los fans y que a la vez hiciera sentir a las nuevas generaciones que era para ellos. Fue un gran desafío", asegura el actor.Holbrook ha creado su propia productora y puesto sus servicios a merced de un guión que está escribiendo para la 20th Century Fox."Se llama 'Thirst' (Sed) y en el centro está la crisis del agua potable", explicó. También se prepara para protagonizar la película 'Drop City'.El año que viene llegará a las pantallas de cine con los filmes In The Shadow of the Moon (2018), de Jim Mickle, y Two/One, del director argentino Juan Cabral."No soy un tipo que se queda esperando a que suene el teléfono", afirmó Holbrook.

