Cuando Lennon y McCartney se masturbaron uno junto al otro

El músico británico Paul McCartney reveló en una reciente entrevista una anécdota sexual relacionada con John Lennon, su compañero en The Beatles.Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, “Egypt Station”, McCartney ofreció una entrevista para la revista “GQ” en la que recordó su infancia en Liverpool y también su vínculo con Lennon.McCartney dijo que fue verdad que Lennon alguna vez le propuso que se hicieran una trepanación, pero él se negó. Lo que no recuerda es que Lennon haya dicho que era como Jesucristo.En una parte de la entrevista, McCartney compartió una anécdota de los inicios de los Beatles y cómo encontraron su camino a la edad adulta.Recordó que en una ocasión estaba en casa de Lennon con otros hombres y en lugar de beber, estaban sentados en unas sillas, con las luces apagadas “y alguien comenzó a masturbarse, así que todos lo hicimos”.Para concentrarse, cada quien gritaba el nombre de alguna mujer.“Estábamos como de ¡Brigitte Bardot! ¡Uhhh!”.Sin embargo, la diversión acabó cuando a Lennon se le ocurrió gritar el nombre de Winston Churchill.“No hubo realmente orgías, que yo sepa. Eran encuentros sexuales de tipo celestial”, señaló el ex Beatle.El “ritual” con Lennon sólo ocurrió una o dos veces. “Era el tipo de cosas en las que no pensabas mucho. Sólo era un grupo. Sí, un poco obsceno si piensas en ello. Hay muchas cosas como esa de cuando eres un chico y las recuerdas y eres de '¿hicimos eso?' Pero era diversión buena e inofensiva. Nadie salió lastimado, ni siquiera Brigitte Bardot".

