Aranza Sinte es una de las modelos mexicanas que está causando sensación en redes, pues además de presumir unas sensuales curvas, también tiene un increíble parecido con la hermosa estrella de Hoy, Yanet García.Pese a su juventud, Aranza Sinte se ha convertido en toda una experta en el mundo fitness y en particular del booty building. A parte de publicar fotos en las que presume su figuta escultural, se dedica a dar consejos para ayudar a sus seguidoras a mantener una figura envidiable.Al igual que Yanet García, Aranza Sinte no sólo presume uno de los cuerpos más candentes que se pueden encontrar en la red, sino también se ha convertido en una fuente de motivación y buena vibra para miles de mujeres que anhelan mejorar sus cuerpos.Con más de 191 mil seguidores en Instagram, Aranza está lejos de superar la popularidad de la Chica del clima más famosa de México, pero lentamente se ha ganado un lugar como coach personal de nutrición fitness y no duda en demostrar su pasión por todo lo relacionado con el medio en cada publicación.Asimismo, Aranza Sinte se ha convertido en una de las principales figuras de la marca Limit X Nutrition, cuyos suplementos nutritivos promociona con poses atrevidas y miradas sugerentes.Orgullosamente mexicana, Aranza Sinte ha cautivado a sus admiradores con su sentido del humor y su hermoso rostro; sin embargo, sus admiradores le han pedido que se atreva a incursionar como YouTuber, pues aseguran que su popularidad en el mundo fitness aumentaría de manera impresionante.

