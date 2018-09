Toronto- El actor mexicano Gael García Bernal, multifacético histrión que ha trabajado con directores de todo el mundo, dijo que en esta época moderna de celulares e internet, “se ha roto la intriga” en el cine.“Hacer temas del pasado es algo mecánico en una época llena de celulares. Los teléfonos han roto la intriga, pues con los celulares lo sabemos todo, pero en términos cinematográficos y narrativos tiene una consecuencia muy fuerte”, expuso el intérprete.Poco antes del estreno para Norteamérica de Museo, de Alonso Ruizpalacios, García Bernal compartió que se divirtió mucho trabajando bajo la dirección de Alonso porque “hablábamos el mismo idioma y compartimos gustos similares”.Este segundo largometraje del director de Gueros recrea el histórico robo de 140 piezas mesoamericanas del Museo Nacional de Antropología en la navidad de 1985, en Ciudad de México.García Bernal interpreta a Juan Núñez, autor del robo, ayudado por su amigo Benjamín Wilson, interpretado por Leonardo Ortizgris, quienes violan la seguridad del museo y se embolsan piezas que tienen un gran valor cultural.En este festival también se presentan películas que regresan al pasado, como Las niñas bien, de Alejandra Márquez, ubicada en el México de clase alta de 1982, Roma, de Alfonso Cuarón, ubicada en 1971, y la argentina El ángel, que recrea la vida de un joven ladrón en Buenos Aires en los años setentas.Al respecto, el protagonista de películas como Diarios de motocicleta, Y tu mamá también, No, Eva no duerme y Neruda, estimó que quizá estemos viviendo una especie de “psique colectiva de querer ir al pasado y reinventarlo, quizá sea una necesidad, el tiempo lo dirá”.Agregó que existe una cantidad de historias que no se han contado y “quizá sea una necesidad de enriquecer nuestra identidad”.Además de Museo, García Bernal presenta en Toronto la cinta argentina Acusada, de Gonzalo Tobal. En el festival TIFF del año pasado vino a presentar Neruda y Salt and Fire.Interrogado sobre cómo puede entender a directores tan diversos como Jon Stewart (Rosewater), Pablo Larraín (No, Neruda), Alfonso Cuarón (Y tu mamá también), Werner Herzog (Salt and Fire) o Pedro Almodóvar (La mala educación) dijo que “cada director es un universo”."Me gusta ser actor, interpretar el punto de vista de los directores con los que trabajo, cada uno es un universo”, comentó.Añadió que con algunos se desarrolla una amistad, como con Alonso, de quien destacó que al ser un director de teatro eso lo distingue de los demás: “está acostumbrado a montar las cosas, tocarlas, maniobrar”.El actor, productor y director de Déficit (2007) dijo que no ha dejado de dirigir. De hecho añadió que acaba de terminar de filmar algo “de lo que pronto hablaré”.Presente en el estreno anoche de Roma, de Alfonso Cuarón, Gael la definió como “una obra maestra”.De la representación mexicana en el TIFF con nueve películas de ellas tres estrenos mundiales y una –Roma— galardonada con el León de Oro en Venecia, el actor destacó que es “impresionante” esta participación porque “ya tocaba”."A veces hay ciclos, pero me encanta cuando se vienen todas juntas”, contó.Resaltó que lo que se viene haciendo muy bien en México desde hace tiempo son los documentales, “eso ha sido una constante. No hay falla en los documentales en México”.Museo se estrenará comercialmente en México el 27 de octubre y también estará en el Festival de Cine de Morelia. Posteriormente, la productora YouTube la distribuirá en línea.