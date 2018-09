Las primeras presentaciones internacionales de la obra ‘Pedro Infante. Cien Años Pienso en Ti’ tendrán lugar en Juárez este fin de semana, luego de que la puesta en escena presentara una larga temporada el año pasado en su ciudad de origen, Nueva York, en Estados Unidos.Como parte de las propuestas que ofrece el Tercer Festival Internacional de Teatro Sin Fronteras, la obra que dirige el colombiano Germán Jaramillo y que protagoniza Juanita Lara, como parte de la compañía ID Studio Theatre, se exhibirá aquí del jueves 13 al domingo 16 de septiembre, en funciones de ocho de la noche.“Esta es la primera vez que la obra sale de Nueva York y nos da mucho gusto venir aquí a estrenarla. Esta historia representa la de muchos migrantes”, platica Juanita Lara a El Diario de Juárez.La puesta en escena, escrita por Tony Campion, tendrá lugar en el Café Teatro Telón de Arena y contará la historia de doña Pancha, una abuela mexicana que vive en Estados Unidos con su familia y que añora regresar a su tierra.“Ella tiene una rutina todos los días. Se viste, empaca su maletita y se quiere ir, pero siempre, siempre ocurre algo que no le permite irse. Un día se frustra tanto que le dice a Pedro Infante, quien es su ídolo, que ya no le va a rezar, que ya no le va a prender velitas porque le ha fallado y en eso se le aparece el espíritu, el alma de Pedro Infante. Ahí es cuando empieza la trama”, explica.Es a través de esta narrativa que la obra habla sobre el fenómeno migratorio y ofrece una profunda mirada a la soledad y a la añoranza que sufren los que dejan su país para ir en búsqueda del ‘sueño americano’.Lara, quien nació en California, Estados Unidos y es hija de padres migrantes, se unió a la compañía ID Studio Theatre en 2008 y asegura que ‘Pedro Infante. Cien Años Pienso en Ti’ tiene un poco de todo; la tristeza del drama, situaciones irónicas de la comedia y cantos en vivo como en un musical.“Esta obra se estrenó en octubre de 2017 en Nueva York y tuvimos temporada de casi seis meses y, como diría el director, es un ‘Drama-comi-musical’, tiene un poquito de todo”, dice entre risas.Dentro de esta historia, además del personaje de Pedro Infante y de Pancha, se encuentra el de la nieta de la abuela mexicana, quien experimenta una crisis de amor provocada por la deportación de su novio y acude a su abuelita en búsqueda de ayuda.Ante esta disyuntiva es que se desarrolla la puesta en escena que, además, se presenta de una forma en la que todos los miembros de la audiencia pueden admirar la obra de cerca, ya que el acomodo de las butacas queda alrededor de la escenografía, haciendo de la experiencia una de 360 grados.Fundada en 2001, ID Studio Theatre es una organización artística sin fines de lucro comprometida a proporcionar un enriquecimiento cultural a las comunidades de inmigrantes a través de presentaciones artísticas.Con una activa compañía de una docena de artistas profesionales, la organización presenta trabajos bilingües para el entendimiento de latinos y la creación de nuevos públicos, proporcionando un espacio seguro para que los inmigrantes participen y preserven la riqueza de sus prácticas culturales a la luz de la rutina diaria de vivir y trabajar en Nueva York.Obra ‘Pedro Infante. Cien Años Pienso en Ti’Café Teatro Telón de Arena (Cayetano López e Insurgentes)Del jueves 13 al domingo 16 de septiembreFunciones a las 8:00 p.m.Entrada: 150 pesosMás información al teléfono 611-9545

