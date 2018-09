SOY ASÍ 🧡



A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) on



Sep 11, 2018 at 12:08pm PDT

Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram una atrevida fotografía que está dando de qué hablar.En la instantánea, la cantante de 50 años posa topless, con medias y con unas botas anaranjadas. La imagen ha dividido opiniones entre sus seguidores.Los comentarios se centran, principalmente, en que ya no tiene la edad para ese tipo de fotografías."Eres sexy pero no te ofendas el tiempo no nos perdona, hace 20 años hubieras hecho derretir a muchos, uno debe hacer las cosas de acorde a la edad de los 18 a los 40 esta bien uno aun después hay que hacer consciencia y comprender que ya no estamos para cosas que de jóvenes tal vez hubiéramos lucido bien. Aunque tengas mucha juventud en tu alma con respecto a el cuerpo no es joven ya, no estas mal pero tampoco estás para hacer esas fotos a esta altura de tu gran carrera, eres una súper cantante". "¡Terrible!, en verdad que hay una diferencia muy grande entre lo sexy y lo vulgar. ¡¡Ella se ve vulgar!!".Otros usuarios aplaudieron la autenticidad que siempre ha mostrado la rockera."Que súper hermosa Ale preciosa y bonita". "Siempre sexy, no hay otra como tu @laguzmanmx". "Tu belleza nos cautivo desde el primer momento y lo seguirá haciendo siempre, con el pasar de los años no dejaremos de admirarte y quererte siempre @laguzmanmx te amamos #TeamGuzmán".Los fans de Ale Guzmán se preguntan si esta imagen será la portada de su nuevo disco, la cantante sólo acompañó la imagen con el mensaje: Soy así.