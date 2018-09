Kourtney Kardashian estalla contra su ex Scott Disick

En una de las emisiones grabadas del reality Keeping Up With the Kardashians se expuso la muy tensa conversación que tuvieron hace tiempo Kourtney Kardashian y su ex Scott Disick, luego de que éste decidiera presentarle a sus tres hijos con la celebrity a su novia Sofia Richie.La mayor del clan Kardashain estallo al saber que sus hijos Mason, Penelope y Reign convivieron con la actual pareja de su progenitor."Hago sacrificios continuamente y tú no estás cumpliendo las cosas que dijiste que ibas a hacer. Haces lo que te da la gana y no me parece bien", le reprochó a quien fuera su esposo hasta 2015.Incluso el propio Scott difundió una conversación con su antigua suegra Kris Jenner, en la que su otrora pareja estalló al descubrir con quién convivieron sus pequeños."Anoche, cuando llegamos a casa, los niños estaban allí y claro, conocieron a mi novia. Y Kourtney se puso como una fiera, me dijo que soy un bufón y que no me importa nada porque habíamos hablado con la terapeuta y habíamos acordado esperar. Yo le respondí que solo habíamos hablado de esperar hasta Año Nuevo o las vacaciones", aseguró el empresario a la madre de las Kardashian.La suegra de Disick entendió al molestia de su nuero, pues su hija de 39 años ya les ha presentado a sus hijos a su actual pareja de 24, el modelo y exboxeador Younes Bendjim.