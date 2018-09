Ciudad de México— El grupo mexicano Molotov llegará al Teatro Metropólitan el 8 y 10 de noviembre para presentar El Desconecte, su reciente disco, que hace unos meses grabó de la mano de MTV.La preventa Citibanamex se realizará el 20 y 21 de septiembre, mientras que la venta al público en general comenzará el 22 de este mes en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.Pocas son las bandas mexicanas que pueden presumir de tener en su curriculum un disco Unplugged o desenchufado, como también se les llama, y Molotov es una de ellas.Con más de dos década de vida dentro de la escena del rock mexicano La Maldita Molocha, como también es llamado por sus fans, se ha dado el lujo de dar vida y forma a su primer material Unplugged, grabado en mayo en la Ciudad de México.De acuerdo con un comunicado, ese material está compuesto por 15 temas, todas nuevas versiones de sus más grandes éxitos como Here we kum, Amateur, Voto latino, Frijolero, Gimme tha power, Mátate teté, Marciano y Hit me.Junto con Oleré y Oleré y Oleré el UHU, Parásito, DDT, Dance and dense denso, Cerdo y Puto, así como dos nuevos temas: Dreamers (escrito por Randy Ebright) y Muerte (escrita por Tito Fuentes).Para la grabación de ese CD los músicos contaron con grandes y destacados músicos como el emblemático Money Mark (Beastie Boys) y la rapera latina Anita Tijoux.También formó parte del ensamble el contrabajista Djordje Stijepovic, de Tiger Army, Nahoko Kobayashi en los tambores Tiko, Jacobo Liberman en el serrucho, Alex Feida en la guitarra, Melchor Magaña en teclados y Alejandro Méndez, quien estuvo a cargo de los instrumentos antiguos. Todos ellos comandados por la productora Sylvia Massy.Molotov es sinónimo de polémica y un sonido de alto voltaje, pues sus integrantes comenzaron su andar por la escena del rock mexicano en 1995.Con el lanzamiento de su primer disco: ¿Dónde Jugarán Las Niñas?, se colocó como una de las bandas favoritas de los jóvenes. Después, llegaron sus álbumes Molomix, Apocalypshit, Dance And Dense Denso, Con Todo Respeto, Eternamiente, Desde Rusia Con Amor, Agua Maldita y su más reciente El Desconecte.

