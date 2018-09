De la caricatura a la realidad

Ciudad de México— Salidos de las caricaturas, varios personajes infantiles ya han anunciado su próxima aventura, ahora rumbo a la gran pantalla, pero en formato de acción real (live action), una práctica que parece estar cautivando a las audiencias.Desde que ‘Los Picapiedra’ se volvieran de carne y hueso en 1994, otros clásicos se han renovado con actores y animación.Para los próximos años ya se esperan regresos como el de ‘Rugrats’, programa de los años 90 que sigue las aventuras en pañales de un divertido grupo de bebés.A mediados de julio, Paramount informó que Tommy, Carlitos y Angélica tendrán otra película, pero a diferencia de las otras tres que habían salido, no sería en caricatura, pues en ella se mezclará la animación por computadora y actores reales.Aunque aún no se anuncia el elenco, se sabe que la historia será escrita por David Goodman (productor de ‘Family Guy’) y se estrenará el 13 de noviembre de 2020.Además de bebés hablando, el público también podrá ver perros haciendo lo mismo en la adaptación de ‘La Dama y el Vagabundo’, cinta de 1955, que ahora desarrolla la compañía Disney para su plataforma de streaming, a estrenarse en 2019.Charlie Bean, quien ha estado en el departamento de arte de caricaturas como ‘Las Chicas Superpoderosas’ y ‘Samurai Jack’, dirigirá la cinta, que aún no se revelan imágenes, pero que estelarizan Tessa Thompson y Justin Thereoux en las voces de los encantadores canes Reina y Golfo, además de Kiersey Clemons como Darling, la dueña de Reina.Desde el marUna de las más esperadas desde hace años, pero con menos detalles confirmados es ‘La Sirenita’, sobre la que hace unos días comenzó a especularse en medios estadounidenses que podría ser protagonizada por Zendaya, quien se encuentra en la filmación de ‘Spider-Man: Lejos de Casa’.Mientras que el rol protagónico es sólo un rumor, ya se confirmó que las canciones que deben igualar a ‘Bésala’, del cangrejo Sebastián, serán compuestas por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda (el creador del famoso musical teatral Hamilton), bajo la dirección de Rob Marshall, quien retomó el proyecto después de que lo dejaran Sofia Coppola y Joe Wright.Tras notables avances en el rodaje de ‘Mulan’ en el mundo de la acción real, encarnada por la actriz artemarcialista Yifei Liu, Disney prepara una nueva versión de ‘Pinocho’, que iniciará su rodaje en 2019 bajo la dirección de Paul King, quien ha ganado reconocimiento por su trabajo en ‘Paddington’.Entre las actrices para las próximas cintas ‘live action’, está Anne Hathawa quien será la encargada de personificar a la muñeca Barbie en su película, con estreno previsto para 2020.Otra que vien es la de Sonic,el personaje de videojuegos de los 90 que ha tenido sus propias caricaturas. Jim Carrey encabeza el elenco de la cinta que estrena en un año.Millonaria mudanzaRecaudación en millones de dólares de las historias que emigraron del papel a la pantalla• ‘La Bella y la Bestia’ mil 263.5• ‘El Libro de la Selva’ 966.5• ‘Christopher Robin. Un Reencuentro Inolvidable’ 142.9• ‘Ghost in the Shell’ 169.8Fuente: boxofficemojo.com

