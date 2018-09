Perro de Meghan tendrá su libro

Londres— Hasta ahora los únicos perros que habían llamado la atención en la monarquía británica eran los famosos corgis de la reina Isabel II, que han llegado a posar con ella en algunos retratos oficiales como la última portada que la revista Vanity Fair dedicó a la monarca.Tanto ama la reina a sus mascotas que, como miembros de la familia que son, tienen hasta un mayordomo a su servicio encargado de darles la comida. ¿Quién iba a decirles a ellos que la llegada de Meghan Markle también iba a poner patas arriba su existencia?La ahora duquesa de Sussex tuvo que tomar la decisión de irse a vivir a Londres para convertirse en la esposa del príncipe Harry y no dudó en llevarse con ella a sus dos perros: un pastor alemán llamado Bogart, el primero que llegó a su vida; y un beagle llamado Guy que rescató de una perrera meses antes de empezar su relación con el heredero de la corona británica.Lo que no imaginaba ese cachorro al que Meghan salvó la vida en 2015 cuando lo adoptó poco antes de que fuera a ser sacrificado es que un día un libro iba a contar su historia.‘His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Rebarkkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog’ (Su alteza real, Guy el beagle: la historia real del perro rescatado por Meghan Markle), es el título de la biografía del can que se pondrá a la venta el próximo 20 de noviembre.El trabajo cuenta el viaje del animal desde la perrera hasta los jardines de Kensington Palace en el que, según adelanta la revista People, aparecerán divertidas anécdotas relacionadas con toda la familia real; como la del día que no respetó el protocolo y se comió un sándwich que habían hecho los cocineros para el príncipe Carlos, o cómo se quedó tumbado a los pies de su dueña mientras la maquillaban y peinaban para la boda. Otra anécdota, el can y sus paseos en el coche de la reina.