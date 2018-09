Debuta Yatra en el doblaje

Ciudad de México–En su primera participación en el mundo del doblaje, Sebastián Yatra dará voz en toda Latinoamérica al yeti Migo, personaje principal de la película ‘Pie Pequeño’.Pese a ser algo nuevo para él, el cantante se encuentra emocionado, pues considera la película su ingreso a Hollywood con una historia que le encantó.“Esta entrada directa a Hollywood con un papel protagónico es algo que me vuela la cabeza, gracias a Dios le encantó a la gente de Warner en Los Angeles y estamos haciendo de todo para que sea un gran estreno y la gente conecte con la película, que es extraordinaria”.“La historia es de los famosos ‘Pie Grande’, que son un mito para nosotros y ellos están en su lugar en la montaña tranquilos y piensan que no existe nada más que ellos. Entonces uno se encuentra un humano, por lo que se vuelve loco y se asusta horrible de ver un pie pequeño, como llaman a los humanos”, contó Yatra en entrevista.Invitado directamente por Warner, el intérprete de 23 años no lo pensó dos veces, pues siempre le ha gustado actuar.Tener una pronunciación correcta y controlar su acento fueron las mayores complicaciones que afrontó el intérprete de ‘Traicionera’, pues al ser la voz para toda Latinoamérica le pidieron que dijera las palabras completas.“Fue un reto en cuanto a la dicción porque yo hablo como colombiano y aquí se me debía oír bien, por lo que tuve que pronunciar todo perfectamente”, aseguró. La cinta se estrenará en cines el 28 de septiembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.